Юрист рассказал о возможности получить земельный участок в Подмосковье за рубли

В Подмосковье в настоящее время действуют различные льготы в сфере недвижимости. В частности, программа по предоставлению земельных участков в аренду за 1 рубль за квадратный метр в год, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Градсков, генеральный директор юридической компании Консул.

«Такие льготы предоставляют для развития внутрирегионального производства: компании могут значительно сократить свои расходы в период проектирования и строительства предприятия или цеха, что положительно скажется на их экономических показателях. Подобным способом государство поддерживает людей, стремящихся начать свое дело в сфере производства, а также желающих помочь стране пойти по пути импортозамещения», — объяснил он.

По словам эксперта, площадь земельного участка, как и расположение, может различаться.

«Обычно после заявления Правительство само предлагает участок, соответствующий требованиям человека. Площадь также будет отличаться в зависимости от проекта заявителя: если постройка будет небольшой, то получить много земли не выйдет. По правилам землепользования площадь возведенных зданий должна занимать от 15 до 60%. Важным условием получения является ввод предприятия в эксплуатацию и начало производства», — добавил юрист.

Как отметил Градсков, претендовать на получение земли могут только действующие или новые юридические лица, зарегистрированные в муниципалитете, а также способные обеспечить финансирование на реализацию проекта, либо используя собственные денежные средства.

«Стоит отметить, что выполнение условий соглашения с правительством предоставляет право выкупа освоенного участка в собственность за 15% от кадастровой стоимости, что является очень привлекательной конечной целью участия в программе», — резюмировал он.

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