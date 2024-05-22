В администрации президента Ирана рассказали подробности крушения вертолета Раиси

Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили рассказал новые подробности крушения вертолета Эбрахима Раиси. Об этом сообщает IRNA.

Эсмаили находился в другом вертолете, сопровождавшем Раиси. По его словам, изначально во время полета погодные условия были благоприятные, однако через полчаса у медного рудника Сунгун образовалось облачность.

Глава администрации Раиси рассказал, что пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал указание набрать высоту и продолжить движение над облаками.

«Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал», — сказал Эсмаили.

19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан разбился вертолет, на борту которого находились Раиси и Абдоллахиян. Глава государства и руководитель внешнеполитического ведомства возвращались в Тегеран после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Кортеж состоял из трех вертолетов, два из которых без происшествий добрались до места назначения.

На поиски разбившегося самолета были направлены сотрудники всех силовых структур Ирана. В результате специалистам удалось найти воздушное судно, но никто из его пассажиров не выжил. Всего на борту находились восемь человек.

Ранее в Кремле рассказали, кто будет представлять РФ на церемонии прощания с иранским президентом.