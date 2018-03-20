Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич оценил реакцию на его слова о «злобных дебилах», сообщает сайт kp.ru.

«Я сейчас нахожусь на гастролях в США. Всю эту чушь, которая разразилась после моих слов, комментировать не собираюсь», — заявил Макаревич.

Реклама

Он также задался вопросом, не подтверждает ли «истерика», которая началась, правильность его слов.

Ранее Макаревич пояснил, что не видит повода извиняться перед кем бы то ни было за фразу «злобные дебилы» в отношении россиян.