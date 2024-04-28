Новое предложение о заложниках должно принести «долгосрочное спокойствие» в Газу

Очередное предложение Израиля по сделке об освобождении заложников с палестинским движением ХАМАС предполагает «восстановление долгосрочного спокойствия» в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

«Новое израильское предложение <…> включает стремление обсуждать «восстановление долгосрочного спокойствия» в секторе Газа», — уточнили в публикации.

Израильские источники также заявили порталу, что новое предложение было составлено израильской переговорной командой совместно с делегацией египетской разведки.

До этого стало известно, что движение ХАМАС изучает предложение, включающее прекращения огня в секторе Газа и обмен женщин и детей на 900 заключенных палестинцев. Также документ предусматривает возвращение палестинских гражданских «на север сектора Газа» и проход ежедневно до 500 грузовиков с продовольственной помощью. Официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что израильское правительство соберется и примет решение по ответным мерам после атаки Ирана.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.