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Британия планирует создать собственные гиперзвуковые ракеты

Telegraph: Британия собирается разработать к 2030 году гиперзвуковые ракеты

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания собирается разработать собственные гиперзвуковые крылатые ракеты и поставить их к 2030 году на вооружение. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По ее данным, в Вооруженных силах Соединенного Королевства хотят, чтобы ракеты могли летать с скоростью с числом Маха выше пяти, и чтобы совершенно новое оружие было разработано и произведено исключительно силами ученых королевства.

«Подобные передовые проекты возможны только благодаря новым огромным инвестициям, которое правительство сделало на этой неделе в оборонные инновации», — сказал изданию неназванный источник в британском Минобороны.

Как сообщает The Daily Telegraph, планы разработки таких ракет находятся пока на начальной стадии.

Газета также отмечает, что Британия готова инвестировать £1 млрд ($1,24 млрд) в разработку этого оружия в рамках оборонного консорциума, рассчитанного на ближайшие семь лет. При этом, согласно информации издания, Соединенное Королевство может приобрести подобные ракеты в США, если британские власти решат, что они должны быть приняты на вооружение ранее обозначенного срока.

До этого премьер-министр Риши Сунак Британии заявил о переходе оборонной промышленности страны в режим войны. По его словам, на протяжении следующих шести лет Соединенное Королевство будет вкладывать дополнительные средства в развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, а также увеличит финансовые расходы на оборонную помощь Украине.

До этого сообщалось, что Великобритания и Франция хотят к 2030 году поставить на вооружение новую крылатую ракету.

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