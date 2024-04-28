В Бундестаге признали, что власти ФРГ препятствуют расследованию взрывов на «СП»

Правительство Германии препятствует расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на депутата Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффена Котре.

По его мнению, инициативу КНР о проведении международного расследования диверсий на трубопроводах под руководством ООН следует приветствовать.

«Нет сомнений в том, что главными подозреваемыми являются США», — отметил парламентарий, указав, что правительство ФРГ замалчивает информацию.

По словам Котре, правительство ФРГ демонстрирует, что, вместо того, чтобы представлять немецкие интересы, работает против них.

Депутат исключил, что правительство Германии станет сотрудничать с РФ в рамках возможного международного расследования.

До этого МИД ФРГ ушел от ответа на призыв Китая расследовать взрывы на «Северных потоках».

Ранее в ФРГ предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков».