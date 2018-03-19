Анджелина Джоли сводила детей на новую «Лару Крофт»

В Лос-Анджелесе актриса и режиссер Анджелина Джоли сводила детей на фильм «Tomb Raider: Лара Крофт», в котором сыграла Алисия Викандер. Об этом сообщает People.

Джоли сыграла Крофт в предыдущих частях франшизы в 2001 и 2003 годах.

Посмотреть на новую Лару с ней пошли дочери Захара и Шайло, а также близнецы Нокс и Вивьен.

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О том, понравился ли Джоли и ее семье новый фильм, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что «Лара Крофт» стала лидером проката России.