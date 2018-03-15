Макрон отказался посещать стенд России на Парижском книжном салоне

Организатор российского стенда на Парижском книжном салоне Евгений Резниченко заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не посетит стенд России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нам сообщили из посольства, что получили официальное письмо из Елисейского дворца, в котором говорится, что президент Макрон не посетит наш стенд», — сказал Резниченко.

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Он также отметил, что французский лидер должен был принять участие в торжествах, запланированных на стенде в день открытия.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон решили сообща реагировать на «агрессивное поведение» России.