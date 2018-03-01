Кит Ричардс извинился перед Миком Джаггером за совет пройти стерилизацию

Гитарист группы Rolling Stones Кит Ричардс в своем твиттере извинился перед солистом Миком Джаггером за совет сделать вазэктомию.

«Я глубоко сожалею о заявлениях в адрес Мика Джаггера в интервью WJS, которые вышли за рамки. Я, конечно, извинился перед ним и лично», — написал Ричардс.

В интервью газете Wall Street Journal гитарист легендарной группы заявил, что его напарнику неплохо бы пройти вазэктомию, поскольку тот стал отцом уже восьмерых детей.