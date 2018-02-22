СМИ: Макрон сыграет в постановке сказки «Петя и волк»

Президент Франции Эммануэль Макрон сыграет одну из ролей в постановке музыкальной сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк», сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источники.

Отмечается, что представление состоится в Елисейском дворце 1 марта. Список зрителей постановки неизвестен, однако, по данным телеканала, приглашением гостей занимается первая леди Франции Брижит Макрон.

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Какую именно роль сыграет президент Франции, не уточняется. Он также проведет две репетиции перед представлением.

Ранее сообщалось, что Макрон вместе с супругой посетили открытие выставки Пабло Пикассо в Париже.