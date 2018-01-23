Джеймс Франко лишился шансов на «Оскар» в 2018 году

Актер и режиссер Джеймс Франко лишился шансов на премию «Оскар» в 2018 году, сообщает People.

Франко считался одним из главных участников оскаровской гонки в этом сезоне. Он снял фильм «Горе-творец», где также сыграл главную роль. Артист был удостоен «Золотого глобуса» и премии «Выбор критиков», но оказался в центре секс-скандала.

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В итоге «Горе-творец» претендует лишь на один «Оскар» — в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Номинированы Скотт Нойстедтер и Майкл Уэбер.

Ранее сообщалось, что пять женщин выступили с обвинениями против Франко.