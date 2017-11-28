Хворостовский посмертно номинирован на премию «Грэмми»
Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на музыкальную премию «Грэмми», сообщается на сайте награды.
Хворостовский вместе с дирижером Константином Орбеляном попал в категорию «Лучший классический сольный вокальный альбом» за диск «Sviridov: Russia Cast Adrift» («Свиридов: Отчалившая Русь»).
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Певец скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне.
Лауреатов «Грэмми» объявят 28 января 2018 года.
Ранее сообщалось, что на Новодевичьем кладбище захоронили прах Хворостовского.