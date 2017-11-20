Берлинская полиция нашла дневники Джона Леннона

Немецкая полиция сообщила о задержании в Берлине мужчины, который подозревается перепродаже личных вещей музыканта Джона Леннона. Об этом сообщает Associated Press.

58-летний подозреваемый был задержан 20 ноября. Еще один его сообщник, по данным правоохранителей, скрывается в Турции.

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Полиция уточняет, что среди украденных вещей Леннона, которые мужчина собирался реализовать, были и дневники музыканта.

Предметы были украдены еще в 2006 году у вдовы Леннона Йоко Оно в Нью-Йорке.

Годом ранее сообщалось, что гневное письмо Леннона к Полу Маккартни продали на аукционе за $30 тыс.