На российском ТВ предложили запретить дублированные программы и фильмы

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил, чтобы фильмы, сериалы и программы на российском телевидении транслировались только с оригинальным звуком и субтитрами на русском языке. Об этом сообщает RT.

Сообщается, что соответствующее обращение Петров направил министру образования и науки Ольге Васильевой.

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По его мнению, в случае реализации инициативы телевидение получит образовательную функцию. Он также считает, что это должно стимулировать россиян изучать иностранные языки.

«В некоторых странах, в частности в странах Скандинавии, существует успешная практика по популяризации и стимулированию населения к изучению языков: телевизионные фильмы и сериалы иностранного производства, в том числе детские, как правило, англоязычные, транслируются в общем эфире без какого-либо дублированного перевода, но с субтитрами на родном языке», — заявил он.

Петров также выразил готовность в случае одобрения инициативы начать разрабатывать необходимые правовые и законодательные акты.