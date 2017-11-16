СМИ: «Евровидение» отказалось защищать конкурсантов после скандала с Самойловой

Организаторы «Евровидения» отказались защищать конкурсантов, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Европейского вещательного союза.

Такое решение принято на фоне скандала, когда Киев не пустил на территорию Украины российскую участницу Юлию Самойлову из-за ее визита в Крым.

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«Правила конкурса песни «Евровидение-2018» предполагают, что отобранные исполнители и члены делегации не должны иметь за собой никаких нарушений, которые позволили бы национальным властям принимающей страны отказать им во въезде в страну-хозяйку в соответствии с ее государственным законодательством», — заявили в пресс-службе ЕВС.

Кроме того, там отметили, что теперь только от национального законодательства принимающей стороны и позиции госвластей зависит, станет ли визит в Крым кого-либо из членов делегации страны-участницы препятствием для приезда на «Евровидение».

В 2018 году конкурс пройдет в Лиссабоне. Россию будет представлять Самойлова. Она сказала, что у нее не должно возникнуть каких-то трудностей со въездом в Португалию, так как законы этой страны она не нарушала.