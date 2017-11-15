Источник заявил о возбуждении дела о вмешательстве в личную жизнь Джигарханяна

В Москве возбудили уголовное дело о вмешательстве в личную жизнь народного артиста СССР Армена Джигарханяна, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«По факту обнаружения в кабинете Джигарханяна технических средств скрытой видео и аудиофиксации возбуждено уголовное дело по статье 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений)», — рассказал источник.

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Он также заявил, что во вторник, 14 ноября, были проведены следственные действия в квартирах жены Джигарханяна – Виталины Цымбалюк-Романовской – и ее представителя Ирины Мазур.

Как отметил источник, в уголовном деле пока нет фигурантов.

Подтверждения данной информации из официальных источников пока нет.

Ранее сообщалось, что у жены Джигарханяна в квартире прошел обыск.