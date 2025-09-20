На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Культура

«Интервидение-2025». Онлайн-трансляция

Онлайн-трансляция песенного конкурса «Интервидение-2025»
true
true
true
close

Певец Shaman выступает на торжественном гала-концерте, посвященном 80-летию освобождения Корейского полуострова от японской оккупации, в Пхеньянском дворце спорта, 16 августа 2025 года

kcna.kp
В Москве проходит песенный конкурс «Интервидение-2025». Россию на нем представляет Ярослав Дронов, более известный как Shaman. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:03

Пока на «Первом канале» идет программа «Время» — ее специально запустили на час раньше обычного — показываем эпичное селфи участников «Интервидения».

19:52

А вот, где будет проходить конкурс.

19:50

Организаторы конкурса провели жеребьевку в стиле «а-ля рюс»: каждая из стран-участниц вытягивала номер, наливая кипяток из огромного самовара в специальную кружку, на дне которой проявлялось число от 1 до 23 – это и был порядковый номер выступления.

19:45

Всего в «Интервидении — 2025» примут участие представители 23 стран. Мы увидим выступления артистов Кубы, Кыргызстана, Китая, Египта, США, Кении, Казахстана, ОАЭ, России, Бразилии, Таджикистана, Катара, Мадагаскара, Саудовской Аравии, Колумбии, Эфиопии, Венесуэлы, Сербии, ЮАР, Вьетнама, Беларуси, Узбекистана и Индии. Выступать артисты будут именно в таком порядке.

19:44

Появились первые кадры: Shaman прибыл на «Интервидение».

19:40

Первая попытка возродить «Интервидение» была предпринята в 2008 году — тогда в Сочи прошел конкурс «Пять звезд. Интервидение». Затем проект снова был заморожен и лишь 2023 году, после исключения России из «Евровидения», было принято решение возобновить фестиваль. «Интервидение — 2025» станет первым конкурсом за последние 15 лет и по сути юбилейный, 10-й за всю историю фестиваля. Победителя конкурса ждет ценный приз — хрустальный кубок и 30 млн рублей.

19:35

Напомним, что «Интервидение» — международный песенный конкурс, история которого началась еще в эпоху Холодной войны. В 1960-х годах его придумали страны соцлагеря как альтернативу «Евровидению». Первые фестивали проходили в Восточной Европе, позже центр конкурса переместился в польский Сопот. В 1981-м конкурс прекратили из-за политических событий в Польше.

19:30

Всем привет! Сегодня в Москве на концертной площадке Live Arena пройдет финал конкурса «Интервидение-2025». Начало совсем скоро — в 20:00. «Газета.Ru» будет следить за конкурсом в режиме текстовой онлайн-трансляции.

close

Клава Кока и Сергей Новиков во время жеребьёвки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Национальном центре «Россия»

Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press
Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
ВС РФ взяли Березовое в Днепропетровской области. Военная операция, день 1305-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1305-й день
Сигнал от государства и подстава: как военкоры отреагировали на признание Алехина иноагентом
Военкоры прокомментировали признание Алехина иностранным агентом
Нефтебаза на севере Украины загорелась после атаки БПЛА
В украинском поезде на табло неожиданно появилась надпись о России
Спикер Палаты представителей предупредил США о катастрофе в случае шатдауна
Зеленский на фоне Софийского собора объявил о санкциях за поддержку «системы зла»
В ISU восхитились чемпионским выступлением российской фигуристки
Новости и материалы
Пленный украинский военный рассказал о повальном дезертирстве в ВСУ
Shaman развеял переживания поклонников после пропажи с «Интервидения»
Трамп выступил с требованием к Венесуэле
Над городом, где пройдет прощание с Кирком, введут бесполетную зону
В Гааге протестующие атаковали здание партии «Демократы 66»
Карпин отстранил от тренировок футболиста «Динамо»
В США заявили, что Трамп отстранился от решения конфликта на Украине
В Полтаве установленный на месте памятника Петру I вертолет Ми-2 простоял сутки
СМИ: украинские войска поджигают дома жителей при отступлении
Вдова Вячеслава Добрынина о его последних часах: «Пытался что-то сказать»
В Берлине прошла демонстрация экоактивистов
Украинец начал стрелять в полицейского при проверке документов
Бузова заявила о желании участвовать в «Интервидении» и покорить мир
НАТО проведет консультации после сообщения о российских МиГ-31 в небе Эстонии
ХАМАС опубликовал «прощальные» фото израильских заложников
Власти Киева ответили на угрозы блэкаутов «энергетическими островами»
Джефф Монсон создал сценарий фильма о России
В Минтрансе прокомментировали идею введения платного проезда на всех дорогах России
Все новости
Женщин в России оказалось значительно больше мужчин
В Пензенской области вражеский БПЛА «приземлили» в сквере
Трамп выступит на похоронах застреленного Кирка
Психолог призвала россиян не бояться назначать цифрового наследника
В Госдуме призвали ввести новые правила запуска отопления
В Москве обвалились четыре этажа школы. Двух рабочих придавило насмерть
В московской школе двух рабочих насмерть придавило бетонными плитами
В Мюнхене открылся 190-й «Октоберфест»
Россия и Украина обменялись ударами: под Самарой четверо погибли, в Днепре атакованы заводы
ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, разрабатывающим ОТРК Сапсан
День осеннего равноденствия в 2025 году: когда наступит и какие традиции с ним связаны
Какого числа день осеннего равноденствия и как его встречают в разных культурах
«Филателия» — один из лучших российских фильмов 2020-х. Вот почему его стоит увидеть в кино
Последний фильм Натальи Назаровой «Филателия» покажут в кино
«Винтовка — это праздник»: почему в России по-прежнему любят «отца русского панк-рока» Егора Летова
Корреспонденты «Газеты.Ru» послушали, что поют современные последователи главного панка России
Как отличить чистоту от навязчивой стерильности? Рассказывает гастроэнтеролог Вялов
Гастроэнтеролог Вялов: желудочный сок — мощный барьер, но не непроницаемый щит
Эстония обвинила Россию в нарушении границ. Москва утверждает, что МиГи пролетали планово
Россия отвергает обвинения Эстонии в нарушении границы самолетами МиГ-31
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами