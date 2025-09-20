«Интервидение-2025». Онлайн-трансляция

Пока на «Первом канале» идет программа «Время» — ее специально запустили на час раньше обычного — показываем эпичное селфи участников «Интервидения».
Организаторы конкурса провели жеребьевку в стиле «а-ля рюс»: каждая из стран-участниц вытягивала номер, наливая кипяток из огромного самовара в специальную кружку, на дне которой проявлялось число от 1 до 23 – это и был порядковый номер выступления.
Всего в «Интервидении — 2025» примут участие представители 23 стран. Мы увидим выступления артистов Кубы, Кыргызстана, Китая, Египта, США, Кении, Казахстана, ОАЭ, России, Бразилии, Таджикистана, Катара, Мадагаскара, Саудовской Аравии, Колумбии, Эфиопии, Венесуэлы, Сербии, ЮАР, Вьетнама, Беларуси, Узбекистана и Индии. Выступать артисты будут именно в таком порядке.
Первая попытка возродить «Интервидение» была предпринята в 2008 году — тогда в Сочи прошел конкурс «Пять звезд. Интервидение». Затем проект снова был заморожен и лишь 2023 году, после исключения России из «Евровидения», было принято решение возобновить фестиваль. «Интервидение — 2025» станет первым конкурсом за последние 15 лет и по сути юбилейный, 10-й за всю историю фестиваля. Победителя конкурса ждет ценный приз — хрустальный кубок и 30 млн рублей.
Напомним, что «Интервидение» — международный песенный конкурс, история которого началась еще в эпоху Холодной войны. В 1960-х годах его придумали страны соцлагеря как альтернативу «Евровидению». Первые фестивали проходили в Восточной Европе, позже центр конкурса переместился в польский Сопот. В 1981-м конкурс прекратили из-за политических событий в Польше.
Всем привет! Сегодня в Москве на концертной площадке Live Arena пройдет финал конкурса «Интервидение-2025». Начало совсем скоро — в 20:00. «Газета.Ru» будет следить за конкурсом в режиме текстовой онлайн-трансляции.
Клава Кока и Сергей Новиков во время жеребьёвки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Национальном центре «Россия»Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press