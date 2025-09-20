«Интервидение-2025». Онлайн-трансляция

19:40

Первая попытка возродить «Интервидение» была предпринята в 2008 году — тогда в Сочи прошел конкурс «Пять звезд. Интервидение». Затем проект снова был заморожен и лишь 2023 году, после исключения России из «Евровидения», было принято решение возобновить фестиваль. «Интервидение — 2025» станет первым конкурсом за последние 15 лет и по сути юбилейный, 10-й за всю историю фестиваля. Победителя конкурса ждет ценный приз — хрустальный кубок и 30 млн рублей.