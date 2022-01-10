«Эйфория», «Миротворец», «Позолоченный век» и еще 17 сериалов января

С 8 января на Sky One и «Кинопоиске»
Заключительный выпуск приключенческой романтики про ведьму и вампира, которые полюбили друг друга, несмотря на древнюю вражду кланов.
С 10 января на HBO и в «Амедиатеке»
Долгожданное продолжение мгновенной классики о современных подростках с Зендеей в главной роли.
С 10 января на ТНТ
Милый ромком в духе «Сексуального просвещения» про подростка Женю, который в рамках спецоперации по сепарации съезжает от матери во вторую квартиру и знакомится там с соседкой-оторвой Дашей.
С 13 января на Netflix
Сериальная адаптация японской остросюжетной драмы, где дотошная репортерша расследует коррупцию в правительстве.
С 14 января на HBO Max и в «Амедиатеке»
Спин-офф «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна сосредоточится на прошлом и будущем героя Джона Сины: Кристофер Смит, как мы выяснили из сцены после титров (собственно, спойлеры), все-таки пережил противостояние с Бладспортом — и по-прежнему готов добиваться мира и спокойствия любой ценой.
С 14 января на Netflix
Хоррор-сериал, вдохновленный одноименным подкастом в жанре «найденной пленки». Среди продюсеров — Джеймс Ван.
С 14 января на Netflix
Финал комедийной драмы Рики Джервейса про журналиста, который с трудом переживает смерть жены и решает объявить миру моральную войну.
С 18 января на Hulu
Спин-офф (или идейный наследник) ситкома «Как я встретил вашу маму». Схема та же: в далеком будущем взрослая мама (Ким Кэттролл) рассказывает детям о своей молодости (Хилари Дафф) и друзьях.
С 20 января на Start
Фэнтези-триллер про анархиста из дореволюционной России, которой правят вампиры. Режиссер и исполнитель главной роли — Данила Козловский, также в шоу снялись Филипп Янковский и Андрей Смоляков.
С 21 января на Apple TV+
Третий сезон мистического триллера М. Найта Шьямалана про семейную пару, потерявшую младенца, и странную няню, которую герои наняли после трагедии.
С 21 января на Netflix
Первая половина заключительного выпуска криминальной саги о семье финансового советника, который уехал из Чикаго в маленький городок, чтобы отмывать деньги наркокартеля.
С 21 января на Amazon Prime Video
Драмеди про трех соседей по квартире — молодых ребят с расстройствами аутистического спектра.
С 24 января на Showtime и в «Амедиатеке»
Новая порция хитовой финансовой драмы — теперь без исполнителя главной роли Дэмиэна Льюиса, который не стал продлевать контракт и покинул шоу. В связи с этим актер Кори Столл был переведен в основной каст, с этого сезона его персонаж станет основным антагонистом.
С 25 января на HBO и в «Амедиатеке»
Проект мечты создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза, слухи о котором ходили почти десять лет. Историческая драма расскажет об осиротевшей дочери генерала-южанина, которая осваивается в высшем обществе Нью-Йорка конца XIX века.
С 25 января на TNT и Netflix
Продолжение адаптации французского комикса о кругосветном поезде, где остатки человечества нашли приют после апокалипсиса.
С 28 января на Apple TV+
Комедийный детектив Кристофера Миллера и Фила Лорда («Человек-паук: Через вселенные», «Мачо и ботан»). В центре сюжета — убийство на встрече выпускников в школе, каждая из восьми серий рассказывает о событиях вечера глазами нового персонажа.
С 28 января на Netflix
Триллер про бывшую русскую шпионку, которая едет с дочкой на отдых в Европу, но вместо этого вынуждена работать на ЦРУ и помогать американцам в поисках преступника с такими же способностями, как у нее (спасибо секретным экспериментам КГБ). В главной роли — Маргарита Левиева.
С 28 января на Netflix
Комедийный триллер, где Кристен Белл изображает женщину с разбитым сердцем, которая проводит дни за распитием вина и разглядыванием мира сквозь окно. Когда в дом напротив заезжает привлекательный сосед, появляется шанс, что жизнь все-таки наладится, но затем героиня (предположительно) становится свидетельницей жестокого убийства.
С 28 января на Netflix
Корейский зомби-хоррор пополам с историей взросления: старшеклассники оказываются заперты в школе, пока в городе свирепствует вирус, превращающий людей в живых мертвецов.
В январе на Kion
Линчевский (во всяком случае, так обещают) психотриллер про сотрудницу кризисного центра Марину, у которой после инсульта начинаются провалы в памяти, что осложняет поиски пропавшей пациентки. Тем временем в параллельной реальности девушка — уже в качестве журналистки — ведет опасное расследование. Главные роли в шоу исполняют Дарья Урсуляк и Любовь Толкалина.