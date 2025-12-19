Определился победитель спринта на этапе Кубка Содружества

Российская биатлонистка Ирина Казакевич стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка Содружества, который проходит в Чайковском.

Спортсменка преодолела дистанцию 7.5 километров за 21 минуту 40.5 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Второе место с отставанием в 9.7 секунды заняла Инна Терещенко. Тройку призеров замкнула Кристина Резцова, которая отстала от победительницы на 10.0 секунды.

5 декабря президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что CAS в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее в СБР заявили, что не будут бойкотировать возможное слияние зимних федераций.