Путин сообщил о снижении цен на яйца

Путин: цены на куриные яйца в России снизились почти на 16%

Цены на куриные яйца в РФ снизились почти на 16%. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства напомнил об острой ситуации, которая наблюдалась с ценами на куриные яйца два года назад. По словам Путина, сейчас же эта проблема решена.

«Сейчас цены не просто снижаются, они снизились, чуть ли не на 16%», — сообщил глава государства.

Кроме того, Путин призвал следить за ценами в каждом сегменте и для каждой группы населения.

На этой же прямой линии президент прокомментировал повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%. По его словам, это решение является самым «правильным и честным» способом, чтобы достичь сбалансированности бюджета России.

Закон о повышении НДС на два процентных пункта — с 20% до 22% — вступит в силу с 1 января 2026 года. Однако ставка налога на социально значимые товары, в числе которых яйца, хлеб, некоторые крупы и прочее, сохранится на уровне 10%.

Ранее Путин заявил о дефиците рыбы на столах россиян.