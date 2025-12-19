Путин пошутил по поводу кометы 3I/ATLAS

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии в шутку назвал межзвездную комету 3I/ATLAS российским секретным оружием.

«Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами. Это секретная информация. Это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае. Потому что мы против размещения оружия в космосе», — сказал глава государства.

После этого Путин добавил: 3I/ATLAS — это комета, а российские ученые «знают, что происходит». Президент отметил, что она из другой галактики, поэтому ведет себя не так, как «кометы нашего галактического происхождения». По словам российского лидера, космический объект не представляет угрозы Земле.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее загадочная комета прошла через ближайшую к Земле точку.