Путин заявил о планах стимулировать рост зарплат россиян

Путин заявил, что власти будут стремиться к росту зарплат россиян

Власти России будут стремиться к повышению зарплат граждан. Об этом заявил президент Владимир Путин во время Прямой линии.

«Будем стремиться к повышению уровня заработной платы, к тому, чтобы доходы, особенно доходы семей с детьми, не падали», — пообещал президент.

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января 2026 года в России вырастет ряд социальных выплат, в том числе и МРОТ. Депутат уточнила, что со следующего года размер минимальной заработной платы составит 27 093 рублей.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

