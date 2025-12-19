На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что старается оградить Центробанк от стороннего давления

Путин: стараюсь оградить ЦБ от влияния и давления со стороны
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что не вмешивается в решения Центробанка (ЦБ).

«По закону Банк России работает независимо, и я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения, стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны», — сказал он в ходе прямой линии.

По его словам, регулятор не просто справляется со своими обязанностями, но и действует ответственно.

ЦБ на заседании 19 декабря решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%. Банк России пояснил, что экономика продолжает постепенно возвращаться к более ровному, сбалансированному росту. В ноябре устойчивые темпы повышения цен снизились, однако за последние месяцы инфляционные ожидания населения и бизнеса немного выросли. Кредитование при этом остается активным.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой политики годовая инфляция в 2026 году снизится до 4,0–5,0%. Устойчивый темп инфляции, близкий к 4%, ожидается во второй половине 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция, по расчетам ЦБ, будет удерживаться на цели.

Ранее в Госдуме объяснили, почему ключевая ставка ЦБ должна снижаться.

