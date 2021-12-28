2021, тебе конец: 13 новых фильмов и сериалов на каникулы

Приближаются новогодние каникулы — а с ними и масса времени на просмотр фильмов и сериалов. По этому случаю кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает о 13 новинках, за которыми можно будет провести начало января.

«2021, тебе конец!» («Death to 2021»), Джек Клаф и Джош Рубен

С 27 декабря на Netflix

Продолжение великолепного мокьюментари сценариста Чарли Брукера («Черное зеркало»), резюмирующего прошедший год. В этот раз, правда, без подробного участия самого Брукера, но Хью Грант, Трейси Ульман, Самсон Кайо, Джо Кири, Кристин Милиоти и Дайан Морган, к счастью, вернутся. Из новичков — Люси Лью.

«Трудные подростки» — спецэпизод

С 27 декабря на more.tv

В специальном праздничном эпизоде героя Никиты Волкова номинируют на волонтерскую премию, но на церемонию необходимо взять своих подопечных. Те, разумеется, быстро превращают светское мероприятие в кошмар. Специальной гостьей выпуска стала Анна Семенович.

«Книга Бобы Фетта» («The Book of Boba Fett») — 1 сезон

С 29 декабря на Disney+

Спин-офф «Мандалорца» о бывшем охотнике за головами Бобе Фетте, который после оказания помощи Дину Джарину и свержения гангстера Бибы Фортуны (преемника Джаббы Хатта) начинает наращивать влияние в преступном мире далекой-далекой галактики.

«Вампиры средней полосы» — спецэпизод

С 29 декабря на Start

Действие новогоднего спешла «Вампиров средней полосы» развернется до событий первого сезона, спустя недолгое время после обращения Женька. По сюжету клан смоленских вурдалаков отправится в Подмосковье — в замок Максима Галкина.

«Хильда и горный король» («Hilda and the Mountain King»), Люк Пирсон

С 30 декабря на Netflix

Полнометражный сиквел бесподобного мультсериала «Хильда» — идеальной анимации для новогодних каникул (у шоу накопилось два сезона). В начале фильма «Хильда и горный король» главная героиня, юная жительница города Трольберга, неравнодушная к природе и ее обитателям, вдруг просыпается в теле тролля. Ей придется проявить всю свою смекалку, чтобы вновь стать человеком и вернуться домой.

«Прошлое не отпустит» («Stay Close») — мини-сериал

С 31 декабря на Netflix

Свежая экранизация Харлана Кобена (какие праздники без криминальной драмы?). Сюжет вращается вокруг трех людей: работающей многодетной матери, неудачливого фотографа и детектива, одержимого «висяком» о пропавшем без вести. Однажды комфортную, но не то чтобы счастливую жизнь героев нарушает ужасное событие из прошлого.

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» («Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts»)

С 1 января на HBO Max и в «Амедиатеке»

Реюнион команды фильмов о Гарри Поттере, приуроченный к 20-летию ленты первой ленты, — видимо, вот оно, наше письмо из Хогвартса.

«Вокруг света за 80 дней» («Around the World in 80 Days») — 1 сезон

С 1 января на BBC One и Первом канале

В свежей версии известного романа Жюль Верна к дуэту джентльмена-авантюриста Филеаса Фогга (Дэвид Теннант) и его слуги Паспарту (малоизвестный французский актер Ибрагим Кома) присоединится новый персонаж — журналистка Эбигейл «Фикс» Фортескью (Леони Бенеш из сериалов «Корона» и «Вавилон-Берлин»), которая будет документировать приключения героев.

«Турист» («The Tourist») — 1 сезон

С 1 января на BBC One, HBO Max и в «Амедиатеке»

Где-то в австралийской глубинке за неким человеком едет огромный грузовик, который пытается его сбить. Спустя время человек приходит в себя в госпитале, но понятия не имеет, кто он такой. Помогать в его квесте по выяснению собственной личности возьмется местная полицейская, недавно поступившая на службу. В главных ролях — звезда «Пятидесяти оттенков серого» и «Белфаста» Джейми Дорнан и Даниэль Макдональд («Птичий короб», «Невозможно поверить»).

«Доктор Кто: Канун эпохи далеков» («Doctor Who: Eve of the Daleks») — спецэпизод

С 1 января на BBC One и «Кинопоиске»

Первый из трех оставшихся спецэпизодов, в которых Джоди Уиттакер попрощается с ролью Тринадцатого Доктора. По сюжету «Кануна эпохи далеков» хозяйка склада Сара и ее клиент Ник оказываются заперты в тайм-лупе вместе с далеками. Спасти положение может только Доктор и его спутники.

«Почка» — 1 сезон

С 1 января на Kion

Сериал про нечистую на руку (и в целом малоприятную) инспекторшу пожарной службы (Любовь Аксенова), которая внезапно узнает, что ей срочно нужна здоровая почка — и на поиски донора есть всего три месяца. Им может стать только кровный родственник, но никто из членов семьи не спешит ей помогать. Шоураннеркой проекта стала Авдотья Смирнова («История одного назначения»), среди продюсеров — Борис Хлебников («Аритмия», «Обычная женщина»).

«Сергий против нечисти» — 1 сезон

С 5 января на Kion

Многострадальный сериал про экс-священника, а ныне наемного охотника за нечистью на службе у… вообще-то у церкви — но теперь организация, судя по всему, обтекаемо называется «силами добра» (шоу несколько раз переносили, предположительно, из-за конфликта с РПЦ). По сюжету герой в исполнении Романа Маякина («257 причин, чтобы жить») объединяется с сотрудницей полиции (Лукерья Ильяшенко), чтобы одолеть зло, заселившее Москву.

«Женщины Движения» («Women of the Movement») — мини-сериал

С 7 января на ABC и в «Амедиатеке»

Мини-сериал от Джей Зи и Уилла Смита про женщину по имени Мами Тилл-Мобли — в 1955 году она стала важной фигурой в движении за гражданские права чернокожих в США. Тилл-Мобли занялась активизмом после того, как ее 14-летнего сына Эмметта зверски линчевали — за то, что он якобы «неподобающе» повел себя с белой кассиршей в магазине. По настоянию женщины, на похоронах был открытый гроб: чтобы «мир увидел, что они сделали с ее малышом».