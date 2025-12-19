В Липецке завершили эвакуацию жителей после ночной атаки БПЛА

В Липецке взрывотехники закончили осмотр квартиры, поврежденной обломками украинского дрона. Специалисты разрешили жителям дома вернуться в свои квартиры, сообщил мэр города Роман Ченцов.

По его словам, на месте падения обломков БПЛА продолжают работать специалисты профильных департаментов — они обследуют обследование и фиксируют повреждения.

Сегодня ночью стало известно, что обломки украинского БПЛА попали в жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет, угрозы обрушения тоже. Однако в целях безопасности жителей подъезда временно эвакуировали в пункт временного пребывания. На месте работали все экстренные службы, в том числе взрывотехники.

Минобороны России ранее сообщило о 94 сбитых вражеских беспилотниках на российскими регионами. По данным ведомства, 36 дронов были сбиты над территорией Ростовской области, 17 — над Белгородской областью, еще 15 — над Воронежской областью. Семь беспилотников уничтожили над акваторией Каспийского моря. По шесть БПЛА перехватили над Самарской и Астраханской областями, пять — над акваторией Азовского моря. По одному беспилотнику было сбито над Курской областью и Краснодарским краем.

Ранее власти Таганрога сообщили о повреждении частных домов после атаки БПЛА.