Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми в 2026 году

Путин: с 2026 года в РФ вводятся дополнительные меры поддержки семей с детьми

В России с 1 января 2026 года вводятся дополнительные меры поддержки семей с детьми. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«С 2026 года семьи с детьми будут получать налоговый вычет», — пояснил глава государства.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

