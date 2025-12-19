Путин назвал «недостаточными» меры поддержки семей в России

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что все решения властей должны выстраиваться вокруг семей.
«Обращаю внимание на то, что дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января следующего года», — заявил он.
Глава государства обратил внимание, что нынешних мер поддержки семей «недостаточно».
Путин добавил, что планируется совершенствовать эту систему, потому что вся политика государства и на федеральном, и на внешнем уровне «должна вокруг этого крутиться».
Президент отметил, что при росте трудовых доходов общий доход семьи с научными льготами не должен снижаться.
19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.
Ранее Путин заявил о планах стимулировать рост зарплат россиян.