Путин заявил, что повышение налогов не создаст проблем производственному бизнесу

Налоговые изменения не должны создать проблем для производственного бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».

Правительство в последнее время фиксировало налоговые изменения в торговом бизнесе в малом и индивидуальном предпринимательстве, отметил он.

«Это не значит, что должны быть созданы какие-то проблемы для производственного бизнеса», — сказал Путин.

Закон о повышении НДС до 22% вступит в силу с 1 января 2026 года. Кроме того, серьезные изменения ожидают организации и ИП, которые применяют упрощенную систему налогообложения, — снизятся лимиты по доходам, превышение которых обязывает предпринимателей исчислять и уплачивать НДС. Изначально планировалось снижение порогов сразу с 60 млн до 10 млн руб. Но в процессе доработки текста поправок власти согласились смягчить переход и сделать его более плавным. В 2026 году лимит составит 20 млн руб.

До этого эксперт по финансам Дмитрий Трепольский предупредил о резком росте цен в стране в первом квартале 2026 года. Он отметил, что бизнес начнет заранее закладывать в стоимость товаров и услуг повышение налогов. Несмотря на то, что номинально ставка вырастет на 2 процентных пункта, реальное удорожание товаров и услуг может достигнуть 4%.

Ранее ФАС взяла на контроль рост цен на продукты на фоне грядущего повышения НДС.