На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин объяснил, кого имел в виду под «подсвинками»

Путин: под подсвинками не имел в виду никого конкретного в Европе
true
true
true
close
Михаил Терещенко/ТАСС

Президент России Владимир Путин в своем недавнем высказывании про подсвинков не имел в виду никого конкретного в Евросоюзе, а говорил про группу лиц. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.

«Что касается определения, оно выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией. Я никого конкретно не имел в виду. Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы. «Иных уж нет, а те далече». Это же все возникло достаточно давно», — сказал он.

17 декабря Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии министерства обороны. Он заявил, что на Западе «людям вбивают в голову страхи» по поводу неизбежности столкновения с Россией, и назвал европейских политиков «подсвинками».

В британской газете The Guardian слова Путина о «подсвинках» перевели как «маленькие хрюшки».

Ранее в Генштабе ВС России заявили о планах Европы по затягиванию конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами