Путин объяснил, кого имел в виду под «подсвинками»

Путин: под подсвинками не имел в виду никого конкретного в Европе

Президент России Владимир Путин в своем недавнем высказывании про подсвинков не имел в виду никого конкретного в Евросоюзе, а говорил про группу лиц. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.

«Что касается определения, оно выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией. Я никого конкретно не имел в виду. Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы. «Иных уж нет, а те далече». Это же все возникло достаточно давно», — сказал он.

17 декабря Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии министерства обороны. Он заявил, что на Западе «людям вбивают в голову страхи» по поводу неизбежности столкновения с Россией, и назвал европейских политиков «подсвинками».

В британской газете The Guardian слова Путина о «подсвинках» перевели как «маленькие хрюшки».

Ранее в Генштабе ВС России заявили о планах Европы по затягиванию конфликта на Украине.