Журналист приготовился задать Путину интересующий сотни тысяч россиян вопрос

Президенту РФ Владимиру Путину приготовились задать интересующий сотни тысяч российских граждан вопрос. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный перед началом Прямой линии с главой государства.

Как заявил журналист, этот вопрос будет касаться и жителей прифронтовых регионов России.

Какой именно вопрос планирует задать Поддубный, он не сказал.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

Ранее Путин заявил, что количество пропавших без вести на СВО должно быть сведено к нулю.