В IBU подтвердили отказ на ускоренное рассмотрение иска России в CAS

В IBU подтвердили, что не согласны на ускоренное рассмотрение иска России в CAS

Пресс‑секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер подтвердил, что организация не готова ускоренно рассматривать иск российской стороны в Спортивный арбитражный суд (CAS), передает «Матч ТВ».

«IBU не согласился на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска. Что касается молодежных соревнований, то IBU принял к сведению рекомендацию МОК и рассмотрит ее. Как ясно дал понять МОК, применение этих рекомендаций зависит от регламента каждой международной федерации», — сообщил Винклер.

5 декабря президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что CAS в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее в СБР заявили, что не будут бойкотировать возможное слияние зимних федераций.