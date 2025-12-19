На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин засудил автосалон на 3,6 млн рублей за сломанное авто и навязанные услуги

В Оренбурге автовладелец отсудил у автосалона 3,6 млн рублей за неисправное авто
Bulkin Sergey/Globa Look Press

Суд в Оренбурге взыскал 3,6 млн рублей с автосалона, который продал местному жителю неисправный автомобиль и навязал услуги. Об этом сообщается в Telegram-канале Дзержинского районного суда Оренбурга.

«Истец указал, что в феврале 2025 года решил приобрести в автосалоне подержанный автомобиль. При оформлении договора продавец указал завышенную цену транспортного средства, а также навязал дополнительные услуги. В период эксплуатации истец обнаружил в автомобиле ряд неисправностей, которые были устранены за счет его личных денежных средств», — отмечается в сообщении суда.

В ходе разбирательства суд назначил автотехническую экспертизу. Также было установлено, что продавец не довел до покупателя полную информацию о состоянии автомобиля. Решением суда договор купли-продажи расторгнут, а с автосалона взыскан задаток 300 тыс. рублей, стоимость машины 1,3 млн рублей, неустойка в 1,5 млн рублей, штраф в 500 тыс. рублей, а также стоимость ремонта машины (почти 26 тыс. рублей). Также в пользу автовладельца взыскана компенсация морального вреда в 5 тыс. рублей и 9 тыс. рублей, потраченные на техобслуживание. Дефектный автомобиль покупатель должен вернуть продавцу.

Ранее были перечислены трехлетние иномарки, от которых избавляются россияне.

