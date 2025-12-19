Путин рассчитывает, что количество пропавших без вести на СВО будет сведено к нулю

Количество пропавших без вести в зоне проведения СВО будет сведено к нулю. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, этот вопрос остается острым, однако Минобороны РФ уже предприняло шаги к решению — создан отдельный реестр по поиску таких военных.

«Если посмотреть на начало года и на данный момент времени, количество лиц, которые были в розыске (поиск пропавших без вести бойцов СВО — прим. ред.), сократилось на 50%. По сравнению с началом года изменения в три раза. Безусловно, эта работа должна продолжаться и совершенствоваться, и обязательно мы доведем ее до того, чтобы потери были минимальными, сведены к нулю», — сказал глава государства.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

Ранее Путин рассказал о темпах укомплектования российской армии.