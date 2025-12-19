В Алтайском крае девушка изрезала своего новорожденного ребенка ножом

В Алтайском крае девушку будут судить за нападение на новорожденного с ножом

В Алтайском крае девушку будут судить за расправу над новорожденным. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Барнауле. По версии следствия, 17-летняя школьница скрывала от семьи факт беременности. В день родов, когда родители ушли по делам, у нее появился на свет здоровый ребенок.

Спустя несколько часов несовершеннолетняя схватилась за канцелярский нож и нанесла несколько ударов по туловищу. Когда младенец перестал дышать, она бросила его в полиэтиленовый пакет и выкинула недалеко от дома.

«В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщается в публикации.

