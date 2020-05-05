Звездный десант: Илон Маск и Том Круз снимут фильм в космосе

Голливудский актер Том Круз и глава компании Tesla Илон Маск вместе с федеральным космическим ведомством NASA работают над проектом, который может стать первым полнометражным художественным фильмом, снятым в открытом космосе, утверждают СМИ.

Отмечается, что речь не идет об очередном продолжении франшизы «Миссия невыполнима», хотя жанр нового фильма и определили как «приключенческий экшен».

Другие подробности многообещающего проекта, находящегося на ранней стадии разработки (и пока что не имеющего студии), не раскрываются.

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Тем временем ситуация со съемками фильма «Миссия невыполнима 7» остается в подвешенном состоянии из-за отмены съемок в Италии в связи со введением мер по ограничению распространения коронавируса. В конце февраля местные власти приняли решение наложить запрет на проведение массовых мероприятий, включая съемки фильма кинокомпании Paramount.

«Из соображений безопасности и ради благополучия наших актеров и съемочной группы, а также в связи с действиями местного правительства, направленными на предотвращение проведения массовых мероприятий в качестве ответа на угрозу коронавируса, мы изменили трехнедельный план съемок, которые должны были пройти в Венеции и стать первым этапом активной части работы над фильмом «Миссия невыполнима 7», — прокомментировали ситуацию представители компании.

В Paramount заверили, что продолжат наблюдать за ситуацией и сотрудничать вместе с представителями властей и здравоохранения, если этого потребует ход развития ситуации.

В свете таких сообщений появились также новости о том, что Том Круз оказался «в ловушке», оставшись в одном из итальянских отелей после закрытия границ и введения режима жесткой самоизоляции. Однако эти слухи были опровергнуты, так как актер не успел даже приехать в страну будущих съемок.

Глава Венеции Луки Дзайя специальным распоряжением приостановила работу всех школ и музеев в регионе, а также отменила все спортивные и культурные мероприятия, включая венецианский карнавал. В связи с опасным положением из-за распространения вируса в Италии к гражданам обратился по телевидению премьер-министр Джузеппе Конте, который заверил в действенности принимаемых правительством мер.

Ситуация с эпидемией стала показывать признаки улучшения только в начале мая, когда Конте объявил, что страна начнет ослаблять меры общенационального карантина с 4 мая.

«Мы должны гарантировать возобновление жизни, но с полным осознанием ответственности. С 4 мая сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, в том числе между регионами, однако возможно воссоединение семей», — сказал премьер.

По его словам, первыми планируется сделать вновь общедоступными парки и сады, постепенно будут возвращаться к тренировкам спортсмены.

«С 4 мая будет возобновлено производство и работы на строительных площадках, а также торговля оптом во всех секторах», — добавил он.

В то же время сохранение серьезных карантинных мер в США в последние дни неоднократно вызывало резкую критику со стороны Илона Маска, который называл методы действия властей «фашистскими» и обвинил правительство в лишении граждан свободы.

Вероятной причиной для недовольства Маска послужил запрет на работу его завода в городе Фремонт из-за отсутствия производства электромобилей в федеральном списке «жизненно важных» сфер жизнедеятельности.