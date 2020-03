Протеже Киркорова: на «Евровидении» выступит звезда «Голоса»

В Эстонии определились с представителем страны на песенном конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в голландском Роттердаме в грядущем мае. Им стал 37-летний певец Уку Сувисте, ранее пробовавший себя на российском «Голосе». Согласно сайту Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации, Сувисте стал победителем конкурса «Eesti Laul-2020», являющегося отборочным этапом «Евровидения», с песней «What Love Is» («Что такое любовь»), с ней же он выступит и в Нидерландах.

Реклама

Отмечается, что в суперфинале, куда Сувисте прошел по итогам совместного голосования профессионального жюри и телезрителей, ему противостояли Яагуп Туйск и Anett x Fredi. При этом триумфатора заключительной стадии отбора определяли исключительно зрители, выбравшие участником «Евровидения-2020» от Эстонии именно Уку. Он, что примечательно, уже участвовал в «Eesti Laul» в прошлом году, но тогда стал на конкурсе вторым.

Известно, что в подготовке к эстонскому отбору на «Евровидение» Сувисте работал вместе с народным артистом России Филиппом Киркоровым и его командой. Автором его конкурсной композиции выступила Шэрон Вон — в прошлом году она занималась созданием песни «Scream» («Крик»), с которой россиянин Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место.

В 2010 году Сувисте участвовал в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна». В 2012-м он записал песню с известной певицей Анжеликой Агурбаш — клип на композицию «Белый снег» собрал на YouTube без малого полмиллиона просмотров. Наконец, в позапрошлом году Уку попробовал себя на российском «Голосе» (это был седьмой сезон шоу), где по итогам «слепых прослушиваний» попал в команду Ани Лорак: исполнитель представил песню Эда Ширана «Perfect», и к нему — помимо Лорак — также повернулся Сергей Шнуров.

Удалось Сувисте преодолеть и стадию «Поединки» (там он выступил с треком «Love Runs Out» группы OneRepublic), и «Нокауты» (где артист представил композицию «I'm Not the Only One» Сэма Смита), и четвертьфинал («Кеды» Бьянки). Прекратил борьбу за главный приз сезона эстонец только в полуфинале, где с песней «You Raise Me Up» Secret Garden уступил Амирхану Умаеву, будущему серебряному призеру шоу.

Говоря про Сувисте, Лорак подчеркивала, что у исполнителя «прекрасные голос и фактура». «Вы прекрасный артист на сцене», — отмечала наставница.

Позитивно отзывался о музыканте и Киркоров. По его мнению, Сувисте мог бы построить звездную карьеру в России.

«Уку — потрясающий артист, певец. Таких, как Уку, нет. Он очень профессионален. У него есть интеллект в глазах. Он очень музыкален, у него есть голос, внешность. У нас подобные артисты — Сергей Лазарев, Дима Билан, Александр Панайотов. Для такой большой страны, как Россия, это невероятно мало», — говорил певец.

«Евровидение-2020» пройдет 12-16 мая в Роттердаме. До сих пор официально неизвестно, кто будет представлять на конкурсе Россию, однако многие другие страны уже определилась с участниками. Так, от Украины на шоу выступит группа Go-A, а от Белоруссии — музыкальный коллектив VAL. Согласно слухам, Россия на грядущее «Евровидение» может отправить Александра Панайотова — подобные разговоры ведутся в сети уже не первый месяц. При этом сам исполнитель на днях опроверг данную информацию. В своем Instagram он напомнил, что единственный источник, который может назвать участника от России, — это Первый канал, который пока никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал.

«Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное зачем это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально — то это очень цинично», — добавил исполнитель.

Действующим победителем «Евровидения» является представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Что касается России, то на данный момент единственным отечественным триумфатором конкурса остается Дима Билан, первенствовавший в 2008-м.