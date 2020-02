«Связи с Россией»: Трамп подал в суд на The New York Times

Президент США Дональд Трамп будет судиться со всеми СМИ, публикующими ложную информацию о его персоне в преддверии выборов главы государства в ноябре 2020 года. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме, посвященной ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

«Если вы ее [статью] прочтете, то поймете, что она за пределами комментария. Это не комментарий, это нечто гораздо большее, чем просто комментарий. Они поступили очень плохо, и будет еще больше [исков]», — сказал Трамп на следующий день после подачи заявления в суд против газеты The New York Times.

Предметом иска стала публикация «Настоящая «услуга за услугу» между Трампом и Россией» («The Real Trump-Russia Quid Pro Quo»), которая, по словам президента, является заведомо ложной. В частности, в материале упоминаются предполагаемые связи Трампа с представителями России, которые якобы пытались вмешаться в выборы президента США в 2016 году. Согласно публикации в The New York Times, благодаря дружбе с американским лидером российская сторона намеревалась укрепить двусторонние отношения и добиться ослабления санкций.

«Пусть это теперь будет работать через суды», — сказал Трамп, добавив, что в течение последних лет издание «часто публиковало неправду».

По данным Fox News, иск предвыборного штаба Трампа требует компенсационных убытков, исчисляемых миллионами долларов, а также штрафных санкций и судебных издержек. В заявлении уточняется, что противники президента знали о планах бывшего прокурора Министерства юстиции США Роберта Мюллера вступиться за главу государства. По словам старшего юрисконсульта кампании Трампа Дженны Эллис, по этой причине издание хотело быстро навредить репутации президента «до того, как будет опубликован отчет Мюллера с опровержением утверждения о заговоре».

«Эти заявления были и остаются на 100% ложными, — добавила Эллис. — В жалобе утверждается, что газета знала о клевете во время публикации материала, но сделала это с намеренной целью нанести ущерб кампании Трампа, вводя в заблуждение своих собственных читателей».

Руководство The New York Times отреагировало на иск большим материалом с отсылкой к закону, защищающему право американцев высказывать свое мнение. Согласно изданию, статья о связях Трампа с Россией была написана журналистом Максом Франкелем, который был исполнительным редактором газеты с 1986 по 1994 год. Уточняется, что его текст был опубликован в разделе «Мнения», работающем отдельно от основной редакции. Пресс-секретарь The New York Times Эйлин Мерфи заявила, что планирует бороться с иском президента.

«Кампания Трампа обратилась к судам, чтобы попытаться наказать автора за мнение, которое они считают неприемлемым, — заявила Мерфи. — К счастью, закон защищает право американцев выражать свои суждения и выводы, особенно в отношении событий, имеющих общественное значение».

Это не первый случай обращения Трампа в суд с обвинениями в адрес журналистов. Еще в 2006 году он подал иск к Тимоти О'Брайену за клевету в биографической книге «Нация Трампа: искусство быть Дональдом» («TrumpNation: The Art of Being the Donald») и проиграл дело.

«Трамп подал в суд на меня, а затем ему пришлось 30 раз признать под присягой, что он лгал на протяжении многих лет по широкому кругу вопросов», — говорил О'Брайен после победы в суде.

В настоящее время руководство The New York Times является ответчиком по иску о диффамации, поданному бывшим депутатом Республиканской партии Сарой Пэйлин. Предметом стала редакционная статья, опубликованная в том же разделе «Мнения» — Пэйлин связала материал с массовой стрельбой в 2011 году, в ходе которой была ранена экс-член палаты представителей США Габриэль Гиффордс из Аризоны. Федеральный окружной суд отклонил иск Пэйлин, но в 2019 году делу вновь был дан ход решением апелляционным судом.