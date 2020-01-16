Человек, который удивил всех: чем запомнится Владимир Мединский

«Рашка-говняшка» и бессмысленные фильмы

close РИА «Новости»/«Газета.Ru»

В декабре 2014-го Мединский, выступая в одном из книжных магазинов Санкт-Петербурга, представил общественности один из главных мемов собственного производства — «Рашку-говняшку» министру припоминали еще долго, причем журили его в том числе и некоторые коллеги-чиновники. Сам Мединский впоследствии принес извинения за использование «не очень корректного термина», а в его ведомстве ловко выкрутились, заявив, что о «Рашке-говняшке» он говорил не в качестве главы Минкультуры, а как писатель на встрече со своими читателями.

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Панфиловцы, спартанцы и мрази

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В 2016-м на российские экраны вышел очередной фильм о Великой Отечественной войне — «28 панфиловцев». При этом некоторые еще в момент разработки проекта открыто усомнились в достоверности легенды: мол, не было никаких 28 героев, остановивших танки наступающего на Москву врага, и в основу сценария патриотической драмы лег банальный миф. Тут, к счастью, в дело вмешался Мединский, отгородивший «святую легенду» от «мразей конченых». Подвиг забыт не был: спустя пару месяцев его признали «Человеком года» по версии Русского биографического института за поддержку российского кинематографа.

«Тетрис», покемоны и другое зло

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Доставалось от Мединского и компьютерным играм. Когда весь мир бегал по улицам в поисках виртуальных существ в популярной на тот момент (но почти полностью забытой ныне) игре с элементами дополненной реальности «Pokemon GO», министр говорил о вреде практически всех ее аналогов, а также признавался, что сам закончил играть еще в начале 90-х, «когда появился «Тетрис». Позднее он также рассказывал, что в свое время был увлечен культовым шутером «Doom».

Довлатов и машина времени

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Примерно в тот же период времени, когда Мединский отказался от компьютерных игр, мир потерял великого писателя Сергея Довлатова — он скончался в 1990 году в Нью-Йорке. Несмотря на то что легендарный автор ушел из жизни в возрасте 48 лет (тут, если уж совсем сложно с литературой, можно подключить математику), он — с легкой руки министра культуры — впоследствии сумел стать «выдающимся литературным явлением второй половины XIX века», в котором даже не жил.

Комиксы и дебилы

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В начале 1960-х «отец» комиксов Marvel Стэн Ли впервые представил миру фразу «С великой силой приходит великая ответственность» (справедливости ради, что-то похожее еще до этого говорили многие политики, включая Уинстона Черчилля), которая с годами стала знаменитой на всю планету и до сих пор остается максимально актуальной, — кажется, она должна как мелькать на тетрадках детей школьного возраста, так и висеть в золотой рамке лидеров ядерных держав. Спустя примерно половину века Мединский выразил мнение, что для взрослых людей чтение комиксов — убогое занятие.

Радость и дети

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Демографически-позитивный лайфхак Мединского — посмотрел патриотический фильм, вышел из кинотеатра, улыбнулся, пошел делать детей... (К сожалению, этот пассаж так и не завершился словом «PROFIT???».)

«Оскар» и «Буря в пустыне»

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Другое дело, у Американской академии кинематографических искусств и наук, ответственной за «Оскар», несколько иное видение кино: по мнению Мединского, в фильмах (по крайней мере — военных), если они хотят всерьез претендовать на премию, должен обязательно быть, в частности, «ленд-лиз, где американская тушенка». К сожалению, в «Сталинграде» Федора Бондарчука этого не оказалось, и лишь поэтому лента не попала в шорт-лист кинонаграды, куда выдвигалась от России. Впрочем, возможно, такие законы и правда где-то действуют — как минимум в той вселенной, где «Оскар-2010» достается некой «Буре в пустыне», а не «Повелителю бури».

Война и моральное удовлетворение

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Общие человеческие потери в Первой мировой войне, согласно некоторым данным, составили около 18,5 млн человек (погибших и пропавших без вести в результате боевых действий). Моральное удовлетворение, как оно есть.

«Культура.рф» и культурные люди

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Одна из последних ярких фраз Мединского касалась сайта «Культура.рф», который, по мнению министра, можно считать неким маркером культурного человека в России. Учитывая тот факт, что в день, когда чиновник удивил данным высказыванием, портал, согласно счетчику посещаемости «Рамблер/топ-100», находился на восьмом месте в категории «Культура и искусство», лишь незначительно опережая сайт по просмотру аниме онлайн, россиянам впору бить тревогу.

Россия и лишняя хромосома

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