Конец вражде: кто помирил Канье Уэста и Jay-Z

Рэперы Канье Уэст и Jay-Z, которые не подавали друг другу руку с 2016 года, воссоединились на вечеринке в Лос-Анджелесе, посвященной 50-летию их коллеги P. Diddy. Впервые за несколько лет артисты были замечены вместе на светском мероприятии, где они общались и позировали перед фотографами, передает TMZ.

Несмотря на то, что в 2011 году Уэст и Jay-Z выпустили совместный альбом «Watch the Throne», их пути разошлись из-за нескольких конфликтов. Напомним, что рэперы поругались в 2016 году после ограбления жены Уэста Ким Кардашьян в одном из отелей Парижа. У знаменитости украли украшения примерно на $10 тыс., после чего она долго не выходила в свет и не появлялась в социальных сетях. Из-за этого инцидента у рэпера случился нервный срыв, и он разозлился на Jay-Z из-за отсутствия поддержки. Позднее Уэст прямо со сцены в Сиэтле заявил об обиде на своего бывшего лучшего друга.

«Не надо спрашивать меня, как я чувствую себя после ограбления! Хочешь знать, как я себя чувствую, приходи ко мне домой!» — обратился Уэст.

После случившегося Кардашьян долгое время не надевала дорогостоящие украшения с бриллиантами, потому что демонстрация в соцсетях драгоценностей стала поводом для ограбления. Помимо прочего, неизвестные украли у Ким кольцо с массивным бриллиантом, подаренное Уэстом на помолвку.

Также одной из причин ухудшения отношений между рэперами стало отсутствие Jay-Z и его жены Бейонсе на свадьбе Уэста и Кардашьян в 2014 году. Согласно инсайдерам, звездная пара отказалась идти на церемонию из-за чрезмерной публичности невесты и нежелания появляться в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». «Jay-Z мог бы приехать, если бы это событие не стало таким публичным», — пояснил информатор.

В качестве извинения за отсутствие на свадьбе Jay-Z предложил арендовать другу яхту за $170 тыс для медового месяца. Также он заявил о готовности устроить грандиозный мальчишник в своем клубе 40/40 в Нью-Йорке. «Он организует самый экстравагантный мальчишник из всех, которые видело человечество», — отмечал источник. Однако это не сгладило обиду рэпера.

Поклонники Jay-Z были в шоке от поведения Уэста и в ходе бурных обсуждений в сети назвали его психически больным человеком. И сам Jay-Z, в свою очередь, много раз признавался, что тоскует по «старому Канье», который стал «невыносим» с появлением в его жизни Кардашьян.

После рождения у семействе Jay-Z и Бейонсе двойняшек многие СМИ со ссылкой на инсайдеров писали о том, что Кардашьян не находит себе места, поскольку ей запрещено иметь детей по состоянию здоровья.

Вражда между артистами накалилась в 2017 году, когда Уэст потребовал выплатить ему бонусы в размере $3 млн у стримингового сервиса Tidal, одним из владельцев которого является Jay-Z. Согласно TMZ, артист посчитал, что ему должны заплатить за привлечение в компанию более 1,5 млн пользователей благодаря альбому «The Life of Pablo», вышедшему в 2016 году. Однако бонусы получить не удалось, и Уэст решил разорвать контракт с сервисом, после чего ему запретили выпускать свои треки на других сервисах — при невыполнении этого условия на рэпера могут подать в суд.

Кроме того, Jay-Z намекнул на отношения с другом в своей песне «Kill Jay-Z», вошедшей в альбом «4:44». Явные намеки на Уэста можно заметить в строках «Ты бросил школу, ты потерял свои принципы // Ты даешь ему 20 миллионов, не задумываясь, а он дает тебе лишь 20 минут на сцене, чем он думал?». Согласно источнику, в этом альбоме также наблюдается отсылка на диск Уэста «The College Dropout» 2004 года.

Помимо материалов о скандале фамилии рэперов постоянно мелькают в списках самых высокооплачиваемых артистов. В уходящем году Уэст, выпустивший свой новый долгожданный альбом, стал вторым в списке самых высокооплачиваемых исолнителей в мире.

Благодаря гастролям и собственной линейке кроссовок в коллаборации с лидером рынка за последний год он заработал $150 млн.

«Я словно увидел «луч света» на идее делать собственную линию спортивной обуви. Я считаю себя специалистом в своем деле и понимаю, что люблю создавать вещи, которые нужны людям и доставляют им огромную радость», — сказал Уэст в интервью для обложки августовского Forbes. Ожидается, что в ближайшее время продажи его обуви превысят $1,5 млрд.

Шестое и седьмое место в списке поделили между собой супруги Jay-Z и Beyonce — каждый из них заработал по $81 млн за год. Ранее Jay-Z возглавил список самых богатых хип-хоп исполнителей и стал первым в истории рэпером-миллиардером. Согласно соответствующему рейтингу Forbes, опубликованному 13 июня, состояние музыканта составляет $1 млрд.

«Вся жизнь Jay-Z — это настоящий образец для подражания. Он один из лучших примеров того, как в современном обществе действительно можно воплотить в жизнь американскую мечту и стать миллиардером», — говорил о коллеге рэпер и ведущий шоу «Yo! MTV Raps» Фэб Файв Фредди.

Еще в 2007 году Jay-Z сделал смелое заявление, которое предрекло его успех: в одной из песен музыканта звучала фраза «Я уже величайший рэпер в истории, следующая цель — стать миллиардером» («I'm already the G.O.A.T. — next stop is the billie»). В своем сообщении Forbes отмечает, что его семейное состояние оценивается в $1,4 млрд, учитывая вклад его супруги Бейонсе.