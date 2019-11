Билли Айлиш, Lizzo, Lil Nas X и Обама: кто поборется за «Грэмми»

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США объявила список соискателей ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Абсолютным лидером по числу номинаций стала американская рэперша Мелисса Джефферсон, более известная как Lizzo. Она поборется за награду сразу в восьми категориях, включая «Песню года», «Альбом года» и «Лучший новый артист».

В апреле исполнительница представила долгожданный альбом «Cuz I Love You», получивший неплохие отзывы критиков. Впрочем, Lizzo точно есть чем похвастаться: в ее арсенале фит с легендой хип-хопа Мисси Элиот «Tempo», потрясающий вокал, прекрасное чувство юмора, а еще — звание новой иконы бодипозитива. «Cuz I Love You» — ее первая полноформатная работа, посвященная любви к себе и своему телу.

Помимо Lizzo, в номинации «Запись года» представлены Бон Ивер («Hey, Ma»), Билли Айлиш («Bad Guy»), Ариана Гранде («7 Rings»), H.E.R. («Hard Place»), Khalid («Talk»), Lil Nas X и Billy Ray Cyrus («Old Town Road»), а также Post Malone и Swae Lee («Sunflower»).

Эксперты попытались учесть критику прошлого года, касавшуюся в основном гендерного дисбаланса. Сейчас за запись года борются четверо женщин и мужчин (если тандемы Lil Nas X — Billy Ray Cyrus и Post Malone — Swae Lee считать за двух) соответственно. Что касается «Песни года», то тут число исполнительниц, напротив, значительно превышает заявленных в списке коллег-мужчин: за награду будут соревноваться «Always Remember Us This Way» Леди Гаги, «Lover» Тейлор Свифт, «Norman F***ing Rockwell» Ланы Дель Рей, «Bad Guy» Билли Айлиш, «Bring My Flowers Now» кантри-вокалистки Тани Такер, «Hard Place» певицы H.E.R., «Truth Hurts» Lizzo и «Someone You Loved» британца Льюиса Капальди.

Ситуация с «Лучшим новым артистом» обстоит куда интереснее. Судя по всему, комиссия озаботилась тем, что сейчас действительно актуально в поп-музыке: здесь и главная звезда 2019 года Билли Айлиш, и Lil Nas X, чей хит «Old Town Road» продержался в топе чарта Billboard Hot 100 19 недель подряд, и испанская певица Rosalía. Им составят конкуренцию Lizzo, соул-артисты Black Pumas, группа Tank and the Bangas, любимица Фаррелла Уильямса -— кантри-исполнительница Мэгги Роджерс и англичанка Йола.

Между тем больше всего вопросов у пользователей соцсетей вызвал список претендентов на звание «Альбом года», и это не просто так. Twitter недоумевает, почему среди них оказался рэпер Lil Nas X со своей дебютной пластинкой «7», а, например, не Tyler, the Creator, выпустивший один из самых громких и, возможно, лучших релизов 2019-го — «Igor». Уже в первую неделю проект Тайлера возглавил топ-200 Billboard, достиг 74 тыс. продаж и 122 млн стримов. Кроме того, «Igor» еще и поставил новый рекорд: впервые в истории рейтинга на первое место поднялся релиз рэпера, который он полностью спродюсировал и аранжировал без помощи со-продюсеров.

Еще больше противоречий вызывает то, что проект «7» Lil Nas X, представленный в номинации «Альбом года», почему-то не заявлен в категории «Лучший рэп-альбом». Зато там числятся «Igor» Тайлера, «Revenge Of The Dreamers III» объединения Dreamville во главе с J. Cole, «Championships» Мика Милла, «i am > i was» 21 Savage и «The Lost Boy» фрешмена YBN Cordae.

К кому эксперты «Грэмми» явно охладели, так это к десятикратной обладательнице премии Тейлор Свифт. В 2016-м певица стала первой женщиной, дважды одержавшей победу в номинации «Альбом года» (за «1989» и «Fearless»). В этом году артистка поборется за победу лишь в трех категориях, включая «Песню года» («Lover»), «Лучший поп-перфоманс» («You Need To Calm Down») и «Лучший поп-альбом» («Lover»).

На победу в номинации «Лучшая рок-песня» претендуют Tool (прервавшие в этом году 13-летнее молчание) с композицией «Fear Inoculum», The 1975 («Give Yourself A Try»), Vampire Weekend («Harmony Hall»), Бриттани Ховард («History Repeats») и Гари Кларк («This Land»).

62-я церемония вручения премии «Грэмми» состоится 26 января 2020 года. Полный список номинантов можно найти здесь. Из интересного в списке — экс-первая леди США Мишель Обама в категории «Произнесенное слово» за аудиокнигу «Моя история».