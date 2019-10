Судебная ошибка: против Тейлор Свифт возобновили дело о плагиате

Апелляционный суд США возобновил работу по иску 2017 года в отношении певицы Тейлор Свифт, который подали авторы песни «Playas Gon' Play» группы 3LW Шон Холл и Нейтан Батлер, в связи с возможным нарушением законодательства об авторском праве.

Причиной стали строчки из сочиненного ими текста «The players gon' play / Them haters gonna hate» («Игроки будут играть / Ненавистники будут ненавидеть») и слова, которые Тейлор написала к своему хиту «Shake it off» вместе со шведскими продюсерами Максом Мартином и Shellback: «Cause the players gonna play, play, play, play, play/And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate».

Песня 3LW вышла в 2001 году, а сам коллектив распался в 2008 году. Обращение со стороны Холла и Батлера поступило в суд осенью 2017 года. Вопреки тому, что короткие фразы обычно не становятся объектом юридических разбирательств, истцы сочли найденную ими комбинацию в достаточной степени оригинальной, чтобы на нее распространялся закон об авторском праве.

Тем не менее, судья Майкл Фицджеральд счел подобную позицию недостаточно обоснованной и отклонил иск.

«К 2001 году американская поп-культура глубоко погрузилась в концепцию игроков, ненавистников и тех, кто ненавидит игроков. Концепция индивидуумов, действующих в соответствии с их изначальной сущностью, вовсе не является креативной, она банальна. Предположительно заимствованные строки представляют собой короткие фразы, не обладающими достаточной оригинальностью или креативностью, которые требуются для защиты авторских прав», — заявил он.

Тем не менее, Холл и Батлер могли обжаловать его решение в случае, если будет выявлено больше сходств между двумя композициями.

Члены коллегии апелляционного суда Джон Оуэнс, Эндрю Хурвиц и Кеннет Ли сочли, что судьбу иска должны будут определить присяжные.

«Оригинальность, как мы уже давно признали, является вопросом факта… Окружной суд совершил подмену, представив свое представление об оригинальности как окончательное суждение качества самовыражения», — говорится в заявлении коллегии.

Результаты грядущего разбирательства могут оказать серьезное влияние на музыкальный шоу-бизнес в США, став еще одним звеном в цепочке дел, касающихся авторских прав.

Так, в июле 2019 года жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса признало виновными в плагиате певицу Кэти Перри и ее соавторов Лукаса Готтвальда, Карла Мартина Сэндберга, Генри Уолтера, Сару Хадсон и Джордана Хьюстона из-за хита 2013 года «Dark Horse», в котором «умышленно или неумышленно» был использован ритмический рисунок песни рэперов Маркуса Грея и Лекрея Мура «Joyful Noise».

В качестве компенсации суд обязал Перри и ее продюсеров выплатить $2,78 млн. В рамках слушаний присяжные узнали, что композиция певицы принесла $41 млн, в то время как сама она заработала чуть больше $3 млн. Она лично должна была выплатить истцам $550 тысяч.

Объяснения ответчиков, которые заявили, что не слышали «Joyful Noise», так как этот трек вышел в 2008 году и набрал в общей сумме всего 5 млн прослушиваний на YouTube и MySpace, присяжные сочли неудовлетворительными.

Адвокаты Грея и Мура обратили внимание на то, что песня завоевала популярность в христианских кругах, в связи с чем Перри могла ее слышать, так как на ранних этапах карьеры позиционировала себя как христианская поп-исполнительница и дочь двух проповедников-евангелистов.

Сама Тейлор Свифт этим летом также оказалась в центре скандала, связанного с авторскими правами. Причиной этого стал переход лейбла Big Machine Label Group, на котором она выпустила шесть альбомов, под руководством компании Ithaca Holdings, чьего владельца Скутера Брауна исполнительница обвиняла в травле.

Сама Свифт назвала произошедшее «худшим из всех сценариев» и призналась, что несколько лет хотела достигнуть соглашения со своим лейблом, чтобы приобрести права на свою музыку. Однако получила лишь встречное предложение «отработать» свои релизы, выпустив новые.