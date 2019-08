Плейлист недели: СБПЧ, Tool и Лана дель Рей

«Самое большое простое число» — «Король»

Группа СБПЧ выпустила девятый студийный альбом «Наверное, точно». Музыканты продолжают успешно эксплуатировать тему ребячества и детской дурашливости, заводных битов и нелепых текстов, но не обошлось и без сюрпризов. Например, Кирилл Иванов читает рэп (!) в треке «Часы». «Ты попадешь под бульдозер любви», — поют ребята. Мы вас предупредили!

Незадолго до выхода пластинки «Norman Fucking Rockwell» Лана дель Рей ударилась в политику: в начале августа посвятила жертвам массовых расстрелов в США песню «Looking for America», а накануне релиза дала интервью Times, в котором обвинила Трампа в разжигании ненависти. «Сейчас самое лучшее время для протестных композиций», — заявила певица. В своей новой работе Рей прощается с американской мечтой, критикуя ее за меркантилизм и тщеславие («Venice Bitch»), и открывает новую главу в творчестве. Бонус: артистка анонсировала еще один альбом под названием «White Hot Forever», который выйдет в 2020 году.

Tool — «Chocolate Chip Trip»

Для самых отважных: почти 80 минут новой порции музыки от легендарных Tool. «Fear Inoculum» — первый за 13 лет альбом прог-рок-группы, вышедший на стриминговых сервисах. Слухи о новом релизе появились еще в 2012 году, после этого о записи сообщали спустя два года, но он так и не вышел. Только в январе этого года, через пять лет, музыканты пообещали выпустить пластинку — и слово сдержали.

Игги Поп — «Sonali»

Очередная новинка от Игги Попа — песня «Sonali» продолжает линию предыдущих композиций «Free» и «James Bond», совмещая в себе атмосферный эмбиент и джаз. Сингл войдет в грядущий альбом музыканта «Free» (релиз 6 сентября).

Shikoswe — «Good Intentions»

Норвежская певица Shikoswe отметилась дебютной пластинкой «Back in the Tall Grass»: стильный и мелодичный инди-поп с практичными советами о том, как переживать расставание.

A$AP Rocky — «Babushka Boi»

Рэпер A$AP Rocky, недавно освобожденный из-под стражи в Швеции, куда он попал после того, как был обвинен в нападении, кажется, оправился от не особо приятных приключений и на днях выпустил новую песню «Babushka Boi» — а также клип к ней. Полицейские с лицами свиней, бабушки-гангстеры с мультяшными голосами — команда, вместе с которой артист собирается ограбить банк.

Bombay Bicycle Club — «Eat, Sleep, Wake» («Nothing But You»)

Британцы Bombay Bicycle Club вернулись с первым за пять лет синглом «Eat, Sleep, Wake». Песня отсылает к их дебютному мини-альбому «How We Are», но с большей долей поп- и электро-звучания. Последняя пластинка группы — «So Long, See You Tomorrow» — вышла в 2014 году и сразу же заняла лидирующие позиции чартов Великобритании, получив статус «золотой».