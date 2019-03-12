Россия прощается с Этушем. ОНЛАЙН

Василий Лановой, игравший вместе с Этушем на сцене театра им. Вахтангова с 1958 года, сообщил «Вечерней Москве», что не сможет прийти на прощание с актером. «Лечусь. Врачи настаивают на том, чтобы я соблюдал больничный режим», — сказал Лановой.