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Россия прощается с Этушем. ОНЛАЙН

Кто придет на похороны Владимира Этуша. Онлайн

В Москве проходит прощание с легендарным актером Владимиром Этушем, который ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию траурного мероприятия.
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08:20

Василий Лановой, игравший вместе с Этушем на сцене театра им. Вахтангова с 1958 года, сообщил «Вечерней Москве», что не сможет прийти на прощание с актером. «Лечусь. Врачи настаивают на том, чтобы я соблюдал больничный режим», — сказал Лановой.

08:10

Церемония прощания с Народным артистом СССР пройдет в зале Основной сцены Театра имени Евгения Вахтангова, в труппу которого актер был принят в 1945 году.

08:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Москве пройдет прощание с легендарным актером Владимиром Этушем, скончавшимся 9 марта на 97-м году жизни. «Газета.Ru» будет следить за ходом траурного мероприятия в онлайн-режиме.