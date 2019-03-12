Россия прощается с Этушем. ОНЛАЙН

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08:20
Василий Лановой, игравший вместе с Этушем на сцене театра им. Вахтангова с 1958 года, сообщил «Вечерней Москве», что не сможет прийти на прощание с актером. «Лечусь. Врачи настаивают на том, чтобы я соблюдал больничный режим», — сказал Лановой.
08:10
Церемония прощания с Народным артистом СССР пройдет в зале Основной сцены Театра имени Евгения Вахтангова, в труппу которого актер был принят в 1945 году.
08:00
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Москве пройдет прощание с легендарным актером Владимиром Этушем, скончавшимся 9 марта на 97-м году жизни. «Газета.Ru» будет следить за ходом траурного мероприятия в онлайн-режиме.