«Евровидение» отменяется? Почему перестали продавать билеты

Организаторы «Евровидения» приостановили продажу билетов из-за подозрений в возможных нарушениях. Об этом сообщает израильский телеканал KAN, отвечающий за проведение международного вокального конкурса в этом году.

Реклама

Согласно СМИ, были обнаружены попытки незаконного вмешательства в процесс распространения билетов. Уточняется, что лучшие места в зрительском зале достались местным знаменитостям и журналистам, хотя должны были быть доступны всем желающим.

«Корпорация распорядилась приостановить продажу. Это было сделано из опасений, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей на лучшие места в зале были проданы высокопоставленным представителям медиа и спортивных структур вместо того, чтобы быть предложенными широкой публике», — цитирует представителей конкурса в Тель-Авиве РИА «Новости».

На данный момент реализация билетов приостановлена до дальнейшего распоряжения. Компания обещает вернуть билеты в свободную продажу в случае, если расследование подтвердит нарушения.

Продажа билетов на финал конкурса «Евровидение» началась вечером 28 февраля. Согласно СМИ, спустя час все было распродано, при этом некоторые покупатели жаловались на проблемы с доступом к сайту. Отмечается, что вскоре в социальных сетях появились предложения о продаже билетов стоимостью, в 2,5 раза превышающую установленную организаторами.

«Спустя час все билеты на финал конкурса были распроданы. При этом многие желающие попасть на конкурс из Европы, Америки и Австралии жаловались на проблемы с доступом к сайту», — передает ТАСС.

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан в свою очередь отдал распоряжение правоохранительным органам о принятии незамедлительных мер против спекулянтов на вторичном рынке. По его словам, речь идет о «противозаконном явлении, омрачающем праздничное и радостное событие и подрывающем международный имидж страны».

Как сообщает новостное агентство Times of Israel, стоимость билетов на финал «Евровидения» варьируется от €280 до €490, а на репетиции и полуфиналы составляет около €73. Цены на билеты в этой категории были снижены, так как поклонники музыкального конкурса раскритиковали организаторов за дороговизну.

Ранее известный украинский продюсер Александр Ягольник обвинил российскую ФСБ во вмешательстве в голосование на национальном отборе «Евровидения».

«Когда в 2016 году была Джамала, то в финале проголосовали 390 тыс. человек только телефонных зрителей. А в этом году было только 170 тыс. голосов — при том, что пиар этого конкурса был огромный, — цитирует Ягольника «Политнавигатор». — Те 200 тыс. голосов, которые были украдены у Yuko — это спецоперация ФСБ. Они вмешались в голосование для того, чтобы получился такой результат и наше общество разделилось».

Напомним, 27 февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказалась от участия в международном песенном конкурсе из-за политизации.

«В сложившейся ситуации, следуя закону об общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации в течение национального отбора было принято решение отказаться от участия в Международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», — передает «112 Украина».

Причиной резонансной ситуации стал отказ сразу четырех исполнителей представлять Украину на грядущем вокальном состязании в Тель-Авиве. Первой свою кандидатуру сняла победительница нацотбора — певица Maruv (Анна Корсун), которая назвала условия участия в шоу «кабальными».

Уже вскоре украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, выразил готовность выдвинуть свою кандидатуру на «Евровидение». В 2007 году артист принес своей стране почетное второе место на конкурсе, исполнив песню «Dancing Lasha Tumbai».

«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» — заявил он.

Финал «Евровидения» пройдет с 14 по 18 мая в Израиле. Россию на конкурсе будет представлять певец Сергей Лазарев. В 2016 году артист уже принимал участие в вокальном состязании, где занял третье место с песней «You Are the Only One».​