На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США столкнулись два пассажирских поезда

News 12 New Jersey: в Нью-Джерси 17 человек пострадали при столкновении поездов
true
true
true
close
Кадр из выпуска новостей newjersey.news12.com

В американском штате Нью-Джерси произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате которого один из составов частично сошел с рельсов. Об этом сообщил телеканал News 12 New Jersey.

По данным транспортного оператора New Jersey Transit, инцидент произошел вечером в пятницу на линии Montclair–Boonton к западу от станции Bay Street в городе Монтклер. В результате аварии легкие травмы получили 17 человек, угрозы их жизни нет.

Внутренняя полиция New Jersey Transit проводит проверку обстоятельств происшествия. Причины столкновения пока не установлены. На место прибыли генеральный директор компании Крис Коллури и руководство перевозчика. Также ожидается прибытие представителей Национального совета по безопасности на транспорте США, которые подключатся к расследованию.

Движение поездов на линии Montclair–Boonton временно приостановлено в обоих направлениях на участке между станциями Montclair Heights и Bay Street. Для пассажиров организовано дублирующее обслуживание автобусами, где принимаются железнодорожные билеты и проездные. В New Jersey Transit подчеркнули, что приоритетом в сложившейся ситуации остается безопасность пассажиров, сотрудников и экстренных служб.

Ранее в Индии пассажирский поезд сбил стадо слонов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами