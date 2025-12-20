В США столкнулись два пассажирских поезда

В американском штате Нью-Джерси произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате которого один из составов частично сошел с рельсов. Об этом сообщил телеканал News 12 New Jersey.

По данным транспортного оператора New Jersey Transit, инцидент произошел вечером в пятницу на линии Montclair–Boonton к западу от станции Bay Street в городе Монтклер. В результате аварии легкие травмы получили 17 человек, угрозы их жизни нет.

Внутренняя полиция New Jersey Transit проводит проверку обстоятельств происшествия. Причины столкновения пока не установлены. На место прибыли генеральный директор компании Крис Коллури и руководство перевозчика. Также ожидается прибытие представителей Национального совета по безопасности на транспорте США, которые подключатся к расследованию.

Движение поездов на линии Montclair–Boonton временно приостановлено в обоих направлениях на участке между станциями Montclair Heights и Bay Street. Для пассажиров организовано дублирующее обслуживание автобусами, где принимаются железнодорожные билеты и проездные. В New Jersey Transit подчеркнули, что приоритетом в сложившейся ситуации остается безопасность пассажиров, сотрудников и экстренных служб.

