Хип-хоп и Леди Гага: какой будет «Грэмми» без Арианы Гранде

Церемония вручения главной музыкальной премии «Грэмми» пройдет в ночь на 11 февраля по московскому времени в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе. Право на участие в процессе номинирования и награждения имеют лучшие исполнители, композиции и записи последнего условного года — в этот раз он исчисляется с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018-го.

В этом году руководство премии впервые увеличило число номинантов в основных категориях с пяти до восьми.

По мнению журнала Billboard, это решение позволяет открыть возможность для участия в борьбе за награды большему числу талантливых музыкантов.

Изначально претенденты на премию «Грэмми» должны были стать известны 5 декабря 2018 года, но церемония объявления была отложена на два дня из-за национального траура в связи с кончиной бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.

Поэтому Американская академия звукозаписи назвала номинантов на премию только 7 января — из 84 категорий наибольший интерес аудитории и самих исполнителей вызывают четыре: «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Песня года» и «Лучший альбом года».

Награду одной из главных номинаций — «Запись года» — попытаются получить поп-звезда Леди Гага и актер Бредли Купер за сингл «Shallow» из картины «Звезда родилась», представители лейбла TDE — певица SZA и рэпер Кендрик Ламар с треком «All the Stars», и Дональд Гловер, выступающий под псевдонимом Чайлдиш Гамбино, с хитом «This is America».

Также за звание лучшей записи года поборются композиции «I Like It» хип-хоп-певицы Карди Би, «God's Plan» канадского рэпера Дрейка, «Rockstar» хип-хоп исполнителя и автора песен Поста Мэлоуна, «The Middle» немецкого диджея и обладателя «Грэмми» 2014 года Антона Заславского, выступающего под псевдонимом Zedd, и «The Joke» кантри-исполнительницы Брэнди Карлайл, которая является претенденткой на шесть номинаций.

Не менее значимая категория «Альбом года» также включает в себя немало хип-хоп исполнителей: на награду претендует Кендрик Ламар с альбомом-саундтреком к ленте «Черная пантера», «Invasion Of Privacy» Карди Би, «Scorpion» Дрейка и «Beerbongs & Bentleys» Поста Мэлоуна. Также в эту номинацию попали «Golden Hour» Кейси Масгрейвс, «By the Way, I Forgive You» Брэнди Карлайл, одноименный альбом исполнительницы H.E.R и «Dirty Computer» Жанель Монэ, которая номинировалась на «Грэмми» шесть раз.

В более локальной номинации «Лучший поп-альбом» были заявлены альбом «Camila» кубинской певицы Камилы Кабельо, «Meaning Of Life» американки Келли Кларксон, альбом «Shawn Mendes», названный именем исполнителя Шона Мендеса, «Reputation» Тейлор Свифт, «Beautiful Trauma» певицы Пинк, а также «Sweetener» Арианы Гранде.

Незадолго до церемонии Ариана объявила руководству «Грэмми» бойкот и отказалась присутствовать на мероприятии.

У молодой исполнительницы возникли разногласия с продюсерами премии, которые не разрешили ей исполнить сингл «7 Rings» из ее альбома «Thank U, Next», который она представила за два дня до церемонии. При этом по всему Лос-Анджелесу видели билборды с рекламой «Грэмми», на которых была изображена Ариана.

Продюсер премии Кен Эрлих озвучил свою версию причины отказа певицы выступать на мероприятии: он рассказал, что она просто не успела подготовить шоу.

В ответ на эти слова оскорбленная Гранде написала в твиттере, что Эрлих ее оболгал.

«Я молчала, но теперь ты лжешь обо мне. Я могу подготовить концерт за одну ночь, и ты знаешь это, Кен. Но ты подавлял мое творчество и самовыражение, поэтому я и решила не петь», — написала она, пожелав продюсеру устроить шоу так, как он пожелает.

Награду за лучшую «Песню года» попытаются получить «God`s Plan», «In My Blood» Шона Мендеса, «All the Stаrs», «Boo'd Up» певицы Эллы Мэй, а также упомянутые выше «The Joke», «Shallow», The Middle» и «This is America».

Среди «Лучших новых исполнителей» в Академии звукозаписи выделили британскую певицу и автора хита «New Rules» Дуа Липу, кантри-музыканта Люка Комбса, дуэт Chloe x Halle, рок-группу Greta Van Fleet, американскую певицу албанского происхождения Блету Рексу, певицу H.E.R, известную под псевдонимом Биби Рекса, кантри-вокалистку Марго Прайс, а также британскую исполнительницу Джорджу Смит.

На премию «Лучшая запись оперной песни» был посмертно номинирован российский баритон Дмитрий Хворостовский, которого не стало в ноябре 2017 года. Также за эту награду поборется дирижер Константин Орбелян с оперой Верди «Риголетто».