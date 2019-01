Скандал на «Грэмми»: как Академия оправдалась за утечку

Опубликованный в сети список музыкантов, которые якобы должны будут получить музыкальную премию «Грэмми» на церемонии вручения, не соответствует действительности и является подделкой, заявил официальный представитель Национальной академии искусства и звукозаписи США.

«Это было сделано незаконно. Кому достанется премия «Грэмми» неизвестно никому, даже членам академии, до самого дня церемонии вручения наград, когда имена победителей доставляют сотрудники фирмы Deloitte в запечатанных конвертах», — сказал представитель организации.

В академии также подчеркнули, что в ближайшее время планируют обратиться к своим адвокатам, чтобы принять решение о дальнейших юридических действиях в отношении автора «утечки» фальшивых данных.

Сообщение о том, что руководство премии уже определило победителей и составило их список, было опубликовано одним из пользователей твиттера. Он выложил видео, демонстрирующее список победителей, якобы опубликованный на сайте академии, а также заявил, что благодаря взлому сайта ознакомился с «более глубоким» списком лауреатов.

Новость об утекшем в сеть списке победителей «Грэмми» появилась после того, как стало известно имя ведущей церемонии вручения наград в 2019 году. Ей стала Алиша Киз, которая сама сообщила об этом в социальных сетях.

Такой выбор ведущей многие сочли политическим, так как Киз неоднократно выступала против американского президента Дональда Трампа. В частности, она оскорбительно отзывалась о нем еще во время предвыборной гонки в 2016 году.

На «Женском марше», который прошел в Вашингтоне в 2017 году, она также заявила, что вместе с другими женщинами не позволит Трампу управлять собой. Киз станет первой женщиной за 14 лет, которую пригласили вести церемонию.

В этот раз номинантами на премию «Грэмми» за лучший трек стали Леди Гага и Брэдли Купер с коллаборацией «Shallow», Кендрик Ламар и певица SZA с дуэтом «All the stars», Дональд Гловер под псевдонимом Чайлдиш Гамбино с песней «This is America», Брэнди Карлайл с кантри-синглом «The Joke», Карди Би с композицией «I Like It», рэпер Дрейк с треком «God's Plan», Пост Мэлоун с записью «Rockstar», а также совместная работа Антона Заславского, Марен Моррис и группы Grey — «The Middle».

Среди альбомов, которые были выдвинуты на награждение — саундтрек к фильму «Черная Пантера» от Кендрика Ламара, «Scorpion» Дрейка, «Invasion Of Privacy» Карди Би, «Beerbongs & Bentleys» Пост Мэлоуна, «By the Way, I Forgive You» Брэнди Карлайл, «Golden Hour» Кейси Масгрейвс, одноименный альбом певицы H.E.R., а также работа Жанель Монэ «Dirty Computer».

Лидерами премии по числу номинаций в этот раз стали рэперы Кендрик Ламар, который оказался номинирован в восьми категориях, а также Дрейк, который претендует на семь призовых статуэток.

В 2019 году организаторы премии приняли решение о внесении изменений в ее устав. Так, число номинантов в основных категориях был увеличено с пяти до восьми. Представители академии объясняли, что большее число номинантов даст возможность побороться за победу большему числу талантливых музыкантов и исполнителей.

Фаворитами прошлой премии по числу категорий, в которых они были представлены, стали рэперы Джей-Зи и Кендрик Ламар, которые были номинированы на восемь и семь статуэток соответственно.

«Грэмми» была учреждена американской ассоциацией звукозаписывающих компаний в 1958 году, она ежегодно вручается в 84 категориях, однако основными считаются четыре — «Запись года», «Лучший альбом года», «Песня года» и «Лучший новый исполнитель». Победители премии определяются по результатам голосования специальной комиссии.

61-я церемония вручения наград музыкальной премии «Грэмми» пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе 10 февраля.