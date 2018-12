Назад в 90-е: культовый «Беверли Хиллз» обзавелся сиквелом

Еще один хит девяностых готовится к возрождению. Стало известно, что продолжение получит молодежный сериал «Беверли-Хиллз, 90210». По информации источников издания Deadline, в съемках примут участие актеры из оригинальной версии, среди них Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Иан Зиринг, Брайан Остин Грин и Габриэль Картерис.

По некоторой информации, новый проект ведут писатели и продюсеры Майк Чесслер и Крис Альбергини, работавшие над перезагрузкой сериала — «90210: Новое поколение» и над ситкомом «Столь изВЕСТный» с Тори Спеллинг в главной роли.

Стоит отметить, что Тори, является дочерью знаменитого медиа-магната, телепродюсера и режиссера Аарона Спеллинга. Одно время злые языки поговаривали, что отнюдь не талант и красота проложили ей дорогу на телевидение, а протекция отца.

В марте этого года Тори опубликовала в своем инстаграме пост, в котором намекнула на предстоящее воссоединение с телевизионной подругой Келли (Дженни Гарт). Позже она сообщила, что проект пустили в разработку, отметив, что новая версия сериала будет скорее сиквелом, чем ребутом.

Потенциальные зрители высказали разные мнения на новость о возобновлении «Беверли-Хиллз 90210». Одни встретили известие с восторгом, другие усомнились в успехе проекта, отмечая, что привычные герои, повзрослевшие на пару десятилетий, могут смотреться несколько странно.

Оригинальный сериал телекомпании Fox, продюсером которого выступал Аарон Спеллинг, рассказывал о жизни подростков престижного района Лос-Анджелеса и о их проблемах. Недостаток внимания родителей, первый сексуальный опыт, ранний алкоголизм, подростковая беременность и проблема СПИДа. Впервые сериал был представлен широкой публике 11 октября 1990 года, с тех пор было выпущено 10 сезонов. Позже у сериала появилось несколько спин-оффов, в том числе «Мелроуз Плэйс» и «Агентство моделей».

Став заметным явлением в телеиндустрии, «Беверли-Хиллз» породил множество подражаний — другие телесети принялись активно эксплуатировать подростковую тематику.

Благодаря «Беверли-Хиллз, 90210» и «Симпсонам», прославился тогда еще совсем молодой телеканал Fox, основанный в 1986 году при помощи кинокомпании 21st Century Fox.

Российские школьники девяностых были одними из самых благодарных зрителей американских молодежных сериалов, а «Беверли-Хиллз» стал поистине культовым. Подростки завешивали стены комнат постерами с любимыми героями, повторяли прически, копировали стиль одежды, мечтали о подобной жизни в вечном лете и достатке.

На волне популярности шоу в телевизионный эфир и на видео-носителях выходили специальные выпуски, в которых рассказывалось об истории создания сериала и содержались фрагменты интервью с актерами и авторами сериала.

В США сериал получил признание и среди критиков. Журнал «Entertainment Weekly» поместил шоу на 20-е место в списке «100 лучших сериалов за последние 25 лет». Кроме того, сериал попал в список «50 культовых поп-моментов, потрясших индустрию моды». Журнал «TV Guide» поместил его на второе место в списке «Лучших сериалов о школе».

Донна и Дэвид попали в список «17 лучших супер-пар телевидения», а Джим Уолш в исполнении Джеймса Экхауса занял 41-е место в списке «50 лучших телевизионных отцов всех времен». Главная тема сериала заняла 50-е место в списке «50 лучших музыкальных тем телесериалов всех времен» по мнению издания IGN. Ресурс BuddyTv поставил тему на 43-е место в списке «101 величайшей музыкальной темы на ТВ»

В разные годы в сериале в гостевых ролях появились такие группы, как The Cardigans, The Flaming Lips, Wild Orchid (с Ферги в составе), Powerman 5000, The Pretenders, Kara's Flowers (с Адамом Левином в составе), Babyface, The Corrs, The Rave-Ups, The Brian Setzer Orchestra, Collective Soul, Simple Minds, The Goo Goo Dolls. Наиболее ярким камео отметилась тогда еще восходящая звезда Кристина Агилера.