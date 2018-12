Удачно прокатился: Эд Ширан побил гастрольный рекорд

Ведущее отраслевое издание, освещающее гастрольную деятельность музыкантов, Pollstar опубликовало ежегодные итоги по заработкам артистов в турне. Топ-лист не только 2018 года, но и за все время возглавил британский поп-музыкант и актер Эд Ширан. Его тур с альбомом «Divide» стал самой прибыльной «прогулкой» по городам за 30-летнюю историю ведения статистики, составив немыслимые $432,4 млн. На 94 концерта Ширана в 53 городах пожелали сходить 4,85 млн человек. В Pollstar вспомнили также историческое турне U2 «360», которое принесло группе $736,4 млн, но для достижения этой цели потребовалось более двух лет — по результативности Ширан впереди на 37%.

Эта сумма значительно опережает заработок Тейлор Свифт в рамках тура с альбомом «Reputation» — ее $345,1 млн стали вторым результатом в этом году. Третью строчку поделили Джей-Зи и Бейонсе, заработав на совместном туре с альбомом » Everything Is Love» $254,1 млн.

Третий студийный альбом Эда Ширана вышел 3 марта 2017 года на лейблах Asylum и Atlantic. Парой месяцев ранее слушатели могли оценить два сингла с диска — «Shape of You» и «Castle on the Hill», первый из которых возглавил чарты США (Billboard Hot 100) и Великобритании (UK Singles Charts). В первую неделю в Великобритании было продано 672 тыс. копий, что стало лучшим результатом мужчины-исполнителя и третьим в истории британской поп-музыки — его обогнал только альбом Адель «25» с 800,3 тыс. проданных копий в первую неделю и «Be Here Now» британской группы «Oasis», реализованный в количестве 696 тыс.копий.

Особенно плодотворным для Ширана стал летний период: с мая по середину августа он заработал $229 млн в туре по 21 городу. Завершением «забега» по Европе стало масштабное четырехдневное мероприятие на лондонском стадионе «Уэмбли». Оно принесло в копилку артиста $28,7 млн за почти 300 тыс. проданных билетов.

Помимо сольных выступлений Ширана, на отдельных мероприятиях в рамках тура пел сам Элтон Джон, которому в этом году исполнился 71 год. Звезду пригласил менеджер Стюарт Кэмп.

«Элтон пришел, потому что он был приглашенным вокалистом на пару песен, — объяснил Кэмп. — Отправить его туда было моим лучшим управленческим решением. И нет людей, на которых он не может повлиять своей энергетикой».

Согласно данным, в этом году суммарные сборы представителей топ-листа по заработкам в международных турах впервые превысил $2 млрд, что существенно превышает прошлогодние $1,8 млрд. Вся концертная индустрия в 2018 году заработала $10,4 млрд. Это означает, что популярность живых мероприятий активно растет с каждым годом.

В отчете также подчеркивалось доминирование промоутерской компании Live Nation в индустрии живых событий: на ее счету 49,6 млн проданных билетов, что в несколько раз опережает ближайшего конкурента AEG Presents, реализовавшего только 11,6 млн билетов.

Поставивший рекорд по сборам в турах британец Эд Ширан стал третьим высокооплачиваемым музыкантом года в рейтинге Forbes, заработав $110 млн. Молодого автора и исполнителя песен обогнала ирландская рок-группа U2, заработавшая за год $118 млн, и британский коллектив Coldplay — их годовой доход составил $115,5 млн. Но и тут за Шираном стоит рекорд — впереди него оказались только группы, что гарантирует музыканту титул самого высокооплачиваемого сольного артиста года.

Помимо почетных достижений в музыкальных рейтингах, 27-летний британец оказался на втором месте в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей младше 30 лет, опубликованном Forbes. Большую часть денег Ширан заработал благодаря концертам в мировом турне и масштабному стримингу своих композиций. Список богатейших молодых знаменитостей в этом году возглавила Кайли Дженнер — 21-летняя модель и сестра Ким Кардашьян, заработавшая $166,5 млн благодаря запуску своей линейки косметики. Замкнул тройку лидеров 26-летний нападающий французского клуба «Paris Saint-Germain» Неймар, чей доход составил $90 млн. Отмечается, что Ширан и Неймар еще в прошлом году не попадали в рейтинг Forbes.