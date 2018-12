Плейлист недели: Эминем, Нас и Coldplay

Эминем и Джесси Рейез — «Good Guy»

Пожалуй, главная баллада последнего альбома Эминема «Kamikaze» наконец-то обзавелась собственной экранизацией. Видео чем-то напоминает клип на «Love The Way You Lie», один из главных хитов Маршалла Мэтерса за всю его карьеру, записанный при участии Рианны. «Good Guy», справедливости ради, обошелся без больших голливудских актеров, но это, похоже, и к лучшему: канадская певица Джесси Рейез, напарница рэпера в треке, сыграла в ролике явно не хуже той же Меган Фокс, сотворив из простенького сюжета настоящую драму.

Свизз Битц и Нас — «Echo»

Лиричная совмеска двух титанов западной хип-хоп сцены, суммарный возраст которых составляет 85 лет, вошла в ноябрьский релиз знаменитого продюсера, в записи которого — помимо Наса — поучаствовали Лил Уэйн, Кендрик Ламар, Ту Чейнз, Пуша Ти и многие другие. Клип к «Echo», к слову, снимался в токийском музее цифрового искусства. Спойлер — получилось очень красиво.

Coldplay — «The Scientist (Live In Buenos Aires)»

Британские музыканты из Coldplay, сравнительно недавно вернувшиеся из грандиозного тура «A Head Full Of Dreams», который продлился полтора с лишним года и принес артистам более полумиллиарда (!) долларов, на днях выпустили лайв-альбом «Live In Buenos Aires». Пластинку, безусловно, нельзя назвать главным релизом недели, но вот самым душевным — запросто.

Эйтин — «Вода»

Самобытный фрешмен Эйтин, умело сочетающий в своем творчество танцевальную и поп-музыку, а также рэп, ворвался в плейлисты СНГ-слушателей с хитом «Земной шар» в первой половине этого года. В конце осени он выпустил дебютный альбом «Delight», которым лишь подтвердил объективность его притязаний на всенародную популярность, а уже на этой неделе в сети появился клип на один из главных треков пластинки «Вода». Само видео особо восторга вызывать не должно, а вот его музыкальная составляющая, напротив, абсолютна прекрасна.

Мирель — «Скользко»

Композиция «Скользко» вошла в альбом «Люболь» выступающей под псевдонимом Мирель певицы Евы Гурари, участницы популярной группы «Мы», которая совсем недавно, похоже, окончательно распалась. На днях песня обзавелась клипом, после просмотра которого возникает лишь одна мысль — у Луны (Кристины Герасимовой) появился серьезный конкурент.

Айс Кьюб — «Fire Water»

Знаменитый американский рэпер, актер, сценарист и продюсер Айс Кьюб, бывший участник культового объединения N.W.A, в конце прошлой недели представил свой десятый студийный альбом «Everythang's Corrupt» (первый за восемь лет, к слову), наполненный отборным «весткоустовским» звучанием «как в старые добрые», что, безусловно, должно было привести в восторг его преданных фанатов и поклонников олдскула. Интересный (и немного страшный в контексте быстротечности времени) факт — в будущем году артист отпразднует свое 50-летие.

Фаэль — «Red Light Green Light»

Талантливейший британский мультиинструменталист и диджей Мэтт Престон, более известный как Фаэль (Phaeleh), решил не отходить от своего стахановского графика и все-таки выпустил под конец года очередную классную пластинку, получившую название «Clarity». Альбом буквально создан для лайтового отдыха после тяжелой рабочей недели.